SSV Ulm empfängt Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers in Frankfurt

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Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball Kickers Offenbach Kickers Offenbach 19:00 live PUSH

Schon am Freitag steht der SSV Ulm 1846 Fußball vor einer anspruchsvollen Reaktion. Der Drittliga-Absteiger verlor zum Auftakt bei den Stuttgarter Kickers mit 2:4. Ulm war zunächst in Führung gegangen, spielte nach einer Gelb-Roten Karte ab der 54. Minute jedoch in Unterzahl und geriet anschließend entscheidend ins Hintertreffen. Mit null Punkten und 2:4 Toren steht der SSV auf Rang 16. Die Kickers Offenbach kommen dagegen mit einem 2:1 gegen FC-Astoria Walldorf. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich gelang den Offenbachern in der 88. Minute noch der Siegtreffer. Drei Punkte und 2:1 Tore bedeuten Rang vier. Ulm sucht den ersten Punkt nach dem Abstieg, Offenbach kann seinen gelungenen Start schon früh bestätigen.

Der SGV Heilbronn-Freiberg hat zum Auftakt das deutlichste Ausrufezeichen gesetzt. Beim Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II gewann der Vorjahreszweite mit 5:0 und führt deshalb die Tabelle an. Drei Treffer fielen bereits vor der Pause, zwei weitere in der Schlussphase. Der SGV beginnt den zweiten Spieltag mit fünf Toren Vorsprung und ohne Gegentreffer. Auch der FC 08 Homburg ist mit einem Sieg gestartet. Gegen FSV Mainz 05 II machte Homburg aus einem frühen Rückstand noch ein 2:1 und erzielte beide Treffer per Foulelfmeter. Mit drei Punkten liegt der FC auf Rang fünf. Damit treffen zwei Auftaktsieger direkt aufeinander. Freiberg kann seine frühe Spitzenposition festigen, Homburg dem ersten Tabellenführer sofort Grenzen setzen.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger VfR Aalen VfR Aalen 14:00 live PUSH

Der TSV Steinbach Haiger musste sich zum Auftakt beim SV Sandhausen mit einem 2:2 begnügen. Steinbach führte zweimal, kassierte den zweiten Ausgleich aber in der fünften Minute der Nachspielzeit. In einer hektischen Schlussphase gab es zudem eine Rote Karte gegen Steinbach. Ein Punkt und 2:2 Tore bedeuten Rang neun. Aufsteiger VfR Aalen begann ebenfalls mit einem Unentschieden. Gegen SC Freiburg II ging Aalen früh in Führung, musste nach der Pause den Ausgleich per Foulelfmeter hinnehmen und vergab in der 90. Minute selbst einen Foulelfmeter. Mit 1:1 Toren steht der VfR auf Rang zwölf. Beide Mannschaften waren einem Sieg nahe und suchen nun den ersten vollständigen Erfolg.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz SG Barockstadt Fulda Lehnerz SV Sandhausen SV Sandhausen 14:00 PUSH

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz brachte vom ersten Spieltag einen knappen 1:0-Auswärtssieg beim SV Eintracht Trier 05 mit. Der entscheidende Treffer fiel in der zweiten Hälfte. Drei Punkte und 1:0 Tore reichen nach der Auftaktrunde zu Rang sechs. Fulda hat damit einen kontrollierten Start hingelegt und kann nun zu Hause nachlegen. Der SV Sandhausen holte beim 2:2 gegen TSV Steinbach Haiger einen Punkt unter dramatischen Umständen. Der Ausgleich fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Sandhausen eine Gelb-Rote Karte gesehen, kurz darauf wurde auch ein Steinbacher Spieler des Feldes verwiesen. Mit einem Punkt steht der SVS auf Rang acht. Fulda besitzt den besseren Ertrag, Sandhausen den Schwung eines sehr spät geretteten Auftaktspiels.

FC-Astoria Walldorf kehrte ohne Punkt aus Offenbach zurück. Nach einem Rückstand gelang zwar der Ausgleich, doch in der 88. Minute kassierte Walldorf noch das 1:2. Damit steht die Mannschaft mit null Punkten und 1:2 Toren auf Rang 14. Der Auftakt war knapp verloren, nun folgt gegen einen ebenfalls geschlagenen Gegner die Gelegenheit zur unmittelbaren Korrektur. Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II erlebte einen deutlich härteren Einstieg. Gegen den SGV Heilbronn-Freiberg verlor die Mannschaft zu Hause 0:5 und liegt nach dem ersten Spieltag am Tabellenende. Bereits vor der Pause stand es 0:3. Für beide geht es um die ersten Punkte, doch Kaiserslautern muss zusätzlich beweisen, dass die klare Auftaktniederlage nicht zum Maßstab für die neue Spielklasse wird.

Aufsteiger Eintracht Frankfurt II begann seine Regionalliga-Saison mit einem 0:3 bei KSV Hessen Kassel. Die Ausgangslage wurde bereits in der sechsten Minute durch eine Rote Karte nach Handspiel vor dem Torraum erheblich erschwert. Frankfurt spielte damit fast die gesamte Begegnung in Unterzahl und steht nach dem ersten Spieltag auf Rang 17. Die Stuttgarter Kickers reisen dagegen nach einem 4:2 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball an. Nach einem Rückstand drehten die Kickers die Partie in der Schlussphase deutlich, wobei Ulm ab der 54. Minute nur noch zu zehnt spielte. Drei Punkte und 4:2 Tore bedeuten Rang drei. Frankfurt sucht unter regulären Bedingungen ein klareres Bild seiner Stärke, Stuttgart will den erfolgreichen Start bestätigen.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 II FSV Frankfurt FSV Frankfurt 14:00 PUSH

FSV Mainz 05 II musste zum Auftakt beim FC 08 Homburg eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Mainz führte bereits früh, musste nach der Pause jedoch zwei Gegentreffer per Foulelfmeter hinnehmen. Mit null Punkten und 1:2 Toren steht die Mannschaft auf Rang 13. Der FSV Frankfurt verspielte gegen Aufsteiger VfR Mannheim einen möglichen Auftaktsieg. Nach einer 2:0-Führung verkürzte Mannheim sofort, ehe in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch das 2:2 fiel. Frankfurt nimmt deshalb nur einen Punkt aus dem ersten Spiel mit und liegt auf Rang sieben. Mainz will verhindern, mit zwei Niederlagen zu beginnen; Frankfurt muss zeigen, wie schnell die Enttäuschung über den sehr späten Ausgleich verarbeitet ist.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 14:00 live PUSH

Der SC Freiburg II startete mit einem 1:1 beim Aufsteiger VfR Aalen. Nach frühem Rückstand gelang Freiburg in der zweiten Hälfte per Foulelfmeter der Ausgleich. In der 90. Minute hätte die Partie dennoch verloren gehen können, doch Aalen scheiterte mit einem weiteren Foulelfmeter. Freiburg nimmt damit einen Punkt und 1:1 Tore in den zweiten Spieltag. KSV Hessen Kassel steht nach dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt II auf Rang zwei. Die Partie wurde allerdings schon in der sechsten Minute durch eine Rote Karte gegen Frankfurt entscheidend geprägt. Kassel nutzte die lange Überzahl zu drei Treffern. Nun folgt in Freiburg ein anderer Prüfstein: Der KSV kann den perfekten Start fortsetzen, Freiburg den ersten eigenen Sieg holen.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim SV Eintracht Trier 05 SV Eintracht Trier 05 14:00 live PUSH