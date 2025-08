SSV Ulm: Emotionale Botschaft von Kapitän Johannes Reichert

Plötzlich liegt man da mit Schmerzen aufm Rasen und weiß sofort, dass nichts mehr so ist wie es war.

Heute die erwartete Diagnose - Kompletter Knie Totalschaden. Da wird einem erstmal so richtig neu bewusst, was die Gesundheit für ein großes Privileg ist. Ich durfte den größten Teil meiner Karriere immer körperlich topfit und stark sein. Anders hätte ich meinen für mich wunderschönen, einzigartigen Weg gar nicht gehen können. Ich hab alles, wirklich alles in meine "Ulmer- ⚽️Träume" investiert und hab glücklicherweise im Gegenzug dafür mehr zurück bekommen als ich mir jemals hätte erträumen können. Angefangen mit 5 Jahren in der Ulmer Bambini bis hin zu jetzt 448 Spielen für meinen Heimatverein. Dazu von der Oberliga über Regionalliga, 3. Liga bis in die 2. Bundesliga - eine unglaubliche Reise erlebt, die alles andere als selbstverständlich ist.