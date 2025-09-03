SSV Ulm: Ein Stadion voller Geschichten

Der SSV Ulm feiert ein Juliäum. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Mit Stolz blicken wir auf ein Jahrhundert unseres geliebten Donaustadions zurück. Seit der feierlichen Eröffnung im Jahr 1925 ist diese Spielstätte eng mit unserer Vereinsgeschichte verbunden und bildet einen traditionsreichen Mittelpunkt für Sport in Ulm.

Das Donaustadion und der SSV haben gemeinsam viele Höhepunkte erlebt – von unvergesslichen Erfolgen bis hin zu einzigartigen Spielen.

Der SSV Ulm 1846 Fußball würdigt dieses historische Jubiläum mit einer umfangreichen Ausstellung im Kulturzentrum m25. Vom 10. September bis 30. November 2025 lädt die Ausstellung „100 Jahre Donaustadion“ zu einer Zeitreise ein – in Wort, Bild und Film, gespickt mit einem Zeitstrahl, Trikotgalerien und bewegenden Archivaufnahmen.

Zu sehen sein werden neben vielen spannenden Fakten und Bildern rund um die Geschichte des Donaustadions auch einige Unikate und aus vergangenen Zeiten des Ulmer Fußballs.

Ab Ende September wird im hauseigenen Kino ein Dokumentarfilm über das Donaustadion laufen, der von RegioTV produziert wurde.

Eröffnung am 9. September

Die Ausstellung ist über knapp drei Monate im m25 hinter dem Ulmer Münster zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Am Dienstag, 9. September wird die Ausstellung um 17 Uhr eröffnet. Es werden sowohl SSV-Vorstand Thomas Oelmayer als auch Iris Mann, Bürgermeisterin für die Bereiche Kultur, Bildung und Soziales sprechen.

Auch Spieler des aktuellen Kaders sowie aus vergangenen Zeiten werden dabei sein.

Fans der Spatzen und alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

m25

Münsterplatz 25

89073 Ulm

Mi – So: 14:00 – 18:00 Uhr

Sa: 10:00 – 18:00 Uhr