Auf dem Bild: Prof. Dr. Wolfgang Janni (Ärztlicher Direktor der Klinik), Prof. Dr. Frank Reister (Leiter der Sektion Geburtshilfe), Susanne Lehr (Leitende Hebamme der Geburtshilfe), Maida Abidovic (Pflegedienstleitung), Larissa Schweizer (Stationsleitung der Wochenstation), Tina Muthmann (Kinderkrankenschwester Wochenstation), Katrin Lederbogen (Hebamme Leitung Kreißsaal), Dr. Beate Hüner (Geburtshilfe Oberärztin), Stephan Schwarz (SSV-Geschäftsführer), Dominik Schwärzel (SSV-Vorstand). Es fehlen: Alina Mehrhoff (Filialgeschäftsführerin Galeria Ulm). – Foto: SSV Ulm

SSV Ulm: Ein besonderes Geschenk für Neugeborene Alle Neugeborenen, die in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am UKU zur Welt kommen, erhalten ab sofort vom Drittligisten einen Strampler, der die Aufschrift „ULMER SPÄTZLE" trägt.

Wer hat diesen Satz nicht schon einmal gehört: Ich bin Fan seit meiner Geburt. Dies werden in Zukunft hoffentlich auch viele Ulmer Kinder sagen können.

Der SSV Ulm 1846 Fußball und das Universitätsklinikum Ulm (UKU) starten zum Jahresbeginn 2026 mit einer besonderen Aktion. Alle Neugeborenen, die in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am UKU zur Welt kommen, erhalten ab sofort vom SSV Ulm 1846 Fußball einen Strampler, der die Aufschrift „ULMER SPÄTZLE“ trägt. Möglich gemacht wird dies durch unseren Partner GALERIA Ulm, der diese Aktion unterstützt.

Zum Start übergaben SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz und GALERIA-Filialgeschäftsführerin Alina Mehrhoff Prof. Dr. Wolfgang Janni, Ärztlicher Direktor der Klinik, sowie Prof. Dr. Frank Reister, Leiter der Sektion Geburtshilfe, Susanne Lehr, Leitende Hebamme der Geburtshilfe, und Maida Abidovic, Pflegedienstleitung, einen Strampler, den hoffentlich bald viele Eltern ihren Kindern stolz anziehen werden. Stephan Schwarz: „Die Geburt eines Kindes ist etwas ganz besonderes. Mit dieser besonderen Maßnahme möchten wir allen Eltern unseren herzlichen Glückwunsch überbringen. Wir hoffen, dass viele Kinder und Eltern dadurch eine frühe Verbindung zum SSV Ulm 1846 Fußball herstellen und wir viele neue Spatzen-Fans dazu gewinnen. Beim Universitätsklinikum Ulm und der GALERIA möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“