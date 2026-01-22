SSV Ulm: Ein besonderes Geschenk für Neugeborene

Wer hat diesen Satz nicht schon einmal gehört: Ich bin Fan seit meiner Geburt. Dies werden in Zukunft hoffentlich auch viele Ulmer Kinder sagen können.
Der SSV Ulm 1846 Fußball und das Universitätsklinikum Ulm (UKU) starten zum Jahresbeginn 2026 mit einer besonderen Aktion. Alle Neugeborenen, die in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am UKU zur Welt kommen, erhalten ab sofort vom SSV Ulm 1846 Fußball einen Strampler, der die Aufschrift „ULMER SPÄTZLE“ trägt.
Möglich gemacht wird dies durch unseren Partner GALERIA Ulm, der diese Aktion unterstützt.
Zum Start übergaben SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz und GALERIA-Filialgeschäftsführerin Alina Mehrhoff Prof. Dr. Wolfgang Janni, Ärztlicher Direktor der Klinik, sowie Prof. Dr. Frank Reister, Leiter der Sektion Geburtshilfe, Susanne Lehr, Leitende Hebamme der Geburtshilfe, und Maida Abidovic, Pflegedienstleitung, einen Strampler, den hoffentlich bald viele Eltern ihren Kindern stolz anziehen werden.
Stephan Schwarz: „Die Geburt eines Kindes ist etwas ganz besonderes. Mit dieser besonderen Maßnahme möchten wir allen Eltern unseren herzlichen Glückwunsch überbringen. Wir hoffen, dass viele Kinder und Eltern dadurch eine frühe Verbindung zum SSV Ulm 1846 Fußball herstellen und wir viele neue Spatzen-Fans dazu gewinnen. Beim Universitätsklinikum Ulm und der GALERIA möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“
Alina Mehrhoff: „Wir als GALERIA unterstützen diese Aktion sehr gerne. Es ist eine tolle Möglichkeit, uns als enger Partner des SSV Ulm 1846 Fußball zu präsentieren und vor allem glücklichen Familien eine Freude zu machen.“
Susanne Lehr: „Als der SSV mit dieser Idee auf uns zukam, waren wir direkt offen und gesprächsbereit. Wir freuen uns, dass wir nun damit starten können und danken sowohl dem Verein als auch der GALERIA dafür, dass sie unsere Geburtshilfe so unterstützen.“
In der Uniklinik Ulm kommen jedes Jahr fast 3.500 Kinder zur Welt.