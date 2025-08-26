– Foto: Eibner

SSV Ulm: Ein Abgang und eine Hiobsbotschaft Niklas Castelle verlässt die Spatzen und wechselt zu Alemannia Aachen. Niklas Kölle fällt verletzt aus.

Beim Drittligisten SSV Ulm gibt es einen Abgang und zugleich eine Hiobsbotschaft.

Offensivspieler Niklas Castelle wechselt auf Leihbasis zu Alemannia Aachen. Die Spatzen und die Alemannia haben sich auf eine Leihe des 22-Jährigen bis zum 30.06.2026 geeinigt.

Niklas Castelle war bereits von Januar bis Juni diesen Jahres nach Aachen ausgeliehen und kam mit dem Wunsch auf die SSV-Verantwortlichen zu, erneut den Verein zu verlassen. Für den SSV bestritt Niklas Castelle bisher sechs Pflichtspiele. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Niklas hat uns gegenüber den Wunsch geäußert, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Wir legen in Ulm großen Wert darauf, dass unsere Spieler unseren Weg mit voller Überzeugung mitgehen, deshalb sind wir seinem Anliegen nachgekommen und haben der Leihe nach Aachen zugestimmt. Für seinen Einsatz bedanken wir uns und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“