SSV Ulm: Ein Abgang und eine Hiobsbotschaft

Beim Drittligisten SSV Ulm gibt es einen Abgang und zugleich eine Hiobsbotschaft.
Offensivspieler Niklas Castelle wechselt auf Leihbasis zu Alemannia Aachen.
Die Spatzen und die Alemannia haben sich auf eine Leihe des 22-Jährigen bis zum 30.06.2026 geeinigt.
Niklas Castelle war bereits von Januar bis Juni diesen Jahres nach Aachen ausgeliehen und kam mit dem Wunsch auf die SSV-Verantwortlichen zu, erneut den Verein zu verlassen. Für den SSV bestritt Niklas Castelle bisher sechs Pflichtspiele.
SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Niklas hat uns gegenüber den Wunsch geäußert, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Wir legen in Ulm großen Wert darauf, dass unsere Spieler unseren Weg mit voller Überzeugung mitgehen, deshalb sind wir seinem Anliegen nachgekommen und haben der Leihe nach Aachen zugestimmt. Für seinen Einsatz bedanken wir uns und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“
Niklas Kölle hat sich im Spiel beim MSV Duisburg eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und wird dem SSV Ulm 1846 Fußball wenige Wochen fehlen.
Nach einem Foul musste Niklas Kölle am Samstag in der 29. Minute ausgewechselt werden.
Die ausgiebigen Untersuchungen am Montag brachten die Diagnose.
So geht es in der 3. Liga weiter:
4. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV Havelse - VfL Osnabrück
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - VfB Stuttgart II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
Sa., 30.08.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 31.08.25 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SV Waldhof Mannheim
So., 31.08.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SV Wehen Wiesbaden
So., 31.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl
Sa., 13.09.25 16:30 Uhr Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 14.09.25 13:30 Uhr VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock
So., 14.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus
So., 14.09.25 19:30 Uhr TSV 1860 München - TSV Havelse
6. Spieltag
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846 Fußball
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SC Verl - Alemannia Aachen
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - MSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV 1860 München
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - FC Ingolstadt 04
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück