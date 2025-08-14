– Foto: SSV Ulm

SSV Ulm: Ehemaliger deutscher U20-Nationalspieler im Anflug Jonas David wechselt vom österreichischen Bundesligisten WSG Tirol zum Drittligisten und war auch schon für den Hamburger SV am Ball.

Der Drittligist SSV Ulm präsentiert einen weiteren Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Jonas David verstärkt die Defensive des SSV Ulm 1846 Fußball. Der 25-Jährige unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2027 und wird das Trikot mit der Nummer 15 tragen. Der gebürtige Hamburger spielte viele Jahre für den HSV, sowohl im Nachwuchsleistungszentrum als auch bei den Profis. Zweimal wechselte er auf Leihbasis, 2020 zu den Würzburger Kickers, 2023 zu Hansa Rostock. Zuletzt war er für den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol am Ball für den er 17 Spiele bestritt.

Jonas David bringt außerdem die Erfahrung von 68 Spielen in der 2. Bundesliga sowie 5 Drittligaspielen mit nach Ulm. Der ehemalige U20-Nationalspieler Deutschlands lief 2023 auch in der Relegation zur Bundesliga für den Hamburger SV auf. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Durch die Verpflichtung von Jonas sind wir in der Defensive nochmals breiter aufgestellt. Er bringt von seinen Stationen, vor allem vom Hamburger SV viel Erfahrung mit, zudem ist er körperlich robust. Wir freuen uns, dass wir noch einen weiteren Neuzugang, der uns in der Abwehr variabler macht, ermöglichen konnten.“