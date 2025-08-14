SSV Ulm: Ehemaliger deutscher U20-Nationalspieler im Anflug

Der Drittligist SSV Ulm präsentiert einen weiteren Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Jonas David verstärkt die Defensive des SSV Ulm 1846 Fußball. Der 25-Jährige unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2027 und wird das Trikot mit der Nummer 15 tragen.
Der gebürtige Hamburger spielte viele Jahre für den HSV, sowohl im Nachwuchsleistungszentrum als auch bei den Profis. Zweimal wechselte er auf Leihbasis, 2020 zu den Würzburger Kickers, 2023 zu Hansa Rostock. Zuletzt war er für den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol am Ball für den er 17 Spiele bestritt.
Jonas David bringt außerdem die Erfahrung von 68 Spielen in der 2. Bundesliga sowie 5 Drittligaspielen mit nach Ulm. Der ehemalige U20-Nationalspieler Deutschlands lief 2023 auch in der Relegation zur Bundesliga für den Hamburger SV auf.
SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Durch die Verpflichtung von Jonas sind wir in der Defensive nochmals breiter aufgestellt. Er bringt von seinen Stationen, vor allem vom Hamburger SV viel Erfahrung mit, zudem ist er körperlich robust. Wir freuen uns, dass wir noch einen weiteren Neuzugang, der uns in der Abwehr variabler macht, ermöglichen konnten.“
Jonas David: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe hier in Ulm und in der 3. Liga. Das Gesamtkonstrukt hat mich überzeugt, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann und wir gemeinsam erfolgreich werden.“
+++
So sehen die nächsten Spieltage in der 3. Liga aus:
3. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SC Verl
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - TSV 1860 München
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Energie Cottbus
Sa., 23.08.25 16:30 Uhr MSV Duisburg - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 24.08.25 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - F.C. Hansa Rostock
So., 24.08.25 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSV Havelse
So., 24.08.25 19:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln
4. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV Havelse - VfL Osnabrück
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - VfB Stuttgart II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
Sa., 30.08.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 31.08.25 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SV Waldhof Mannheim
So., 31.08.25 16:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SV Wehen Wiesbaden
So., 31.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl
Sa., 13.09.25 16:30 Uhr Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 14.09.25 13:30 Uhr VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock
So., 14.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus
So., 14.09.25 19:30 Uhr TSV 1860 München - TSV Havelse