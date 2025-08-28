SSV Ulm: Drittligist startet eine besondere Aktion

Eine besondere Aktion macht der Drittligist SSV Ulm. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Der SSV Ulm 1846 Fußball ist in der Region fest verwurzelt. Tausende Fans unterstützen die Spatzen regelmäßig im Donaustadion – und schon bald kommt der SSV direkt zu euch nach Hause!
Mit dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg startet die Aktion „Dein OPTI-Heimspiel“, präsentiert und möglich gemacht durch unsere Partner OPTI Dienstleistungsgruppe und Husqvarna.
Fußballbegeisterte und Vereinsmitglieder aus der ganzen Region strömen alle zwei Wochen zu den Heimspielen des SSV – warum sollte dein Verein nicht davon profitieren?
Denn ab sofort gilt: Mit jedem Ticket, das über euren persönlichen Link oder QR-Code bestellt wird, sammelt euer Klub wertvolle Punkte.
So einfach geht’s:
Und jetzt kommt das Beste:
Der Verein, der bis zum 10. Mai 2026 die meisten Ticketbuchungen auf sein Konto bringt, gewinnt ein ganz besonderes Highlight – ein Heimspiel gegen die Profis des SSV Ulm 1846 Fußball auf eurem Sportgelände!
Aber auch alle anderen Vereine haben Grund zur Freude: Unter den Plätzen 2-20 verlosen der SSV Ulm 1846 Fußball, OPTI und Husqvarna
Außerdem erhält jeder Klub einen SSV-Wimpel für das Vereinsheim.
Natürlich halten wir euch regelmäßig mit Zwischenständen auf dem Laufenden – so bleibt es bis zum Schluss spannend.