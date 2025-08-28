– Foto: Timo Scharer

SSV Ulm: Drittligist startet eine besondere Aktion Ein Heimspiel gegen die Profis des SSV Ulm 1846 Fußball auf eurem Sportgelände!

Eine besondere Aktion macht der Drittligist SSV Ulm. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist in der Region fest verwurzelt. Tausende Fans unterstützen die Spatzen regelmäßig im Donaustadion – und schon bald kommt der SSV direkt zu euch nach Hause! Mit dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg startet die Aktion „Dein OPTI-Heimspiel“, präsentiert und möglich gemacht durch unsere Partner OPTI Dienstleistungsgruppe und Husqvarna.

Fußballbegeisterte und Vereinsmitglieder aus der ganzen Region strömen alle zwei Wochen zu den Heimspielen des SSV – warum sollte dein Verein nicht davon profitieren?

Denn ab sofort gilt: Mit jedem Ticket, das über euren persönlichen Link oder QR-Code bestellt wird, sammelt euer Klub wertvolle Punkte. So einfach geht’s: