– Foto: Timo Scharer

SSV Ulm: Drittligist startet eine besondere Aktion

Ein Heimspiel gegen die Profis des SSV Ulm 1846 Fußball auf eurem Sportgelände!

Eine besondere Aktion macht der Drittligist SSV Ulm. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist in der Region fest verwurzelt. Tausende Fans unterstützen die Spatzen regelmäßig im Donaustadion – und schon bald kommt der SSV direkt zu euch nach Hause!

Mit dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg startet die Aktion „Dein OPTI-Heimspiel“, präsentiert und möglich gemacht durch unsere Partner OPTI Dienstleistungsgruppe und Husqvarna.

Fußballbegeisterte und Vereinsmitglieder aus der ganzen Region strömen alle zwei Wochen zu den Heimspielen des SSV – warum sollte dein Verein nicht davon profitieren?
Denn ab sofort gilt: Mit jedem Ticket, das über euren persönlichen Link oder QR-Code bestellt wird, sammelt euer Klub wertvolle Punkte.

So einfach geht’s:

  1. Meldet Euren Verein bis zum 03.09. über die Forms-Umfrage an.
  2. Erhaltet Euren individuellen Vereinslink und QR-Code zur Streuung an den gesamten Verein bis zum 12.09.
  3. Nutzt die Euch zur Verfügung gestellten SSV-Plakate fürs Vereinsheim sowie Grafiken für Eure Social-Media-Kanäle um die Botschaft zu streuen.
  4. Bucht Eure Tickets für SSV-Spiele im Donaustadion über Euren Vereinslink und sammelt fleißig Punkte!

Und jetzt kommt das Beste:
Der Verein, der bis zum 10. Mai 2026 die meisten Ticketbuchungen auf sein Konto bringt, gewinnt ein ganz besonderes Highlight – ein Heimspiel gegen die Profis des SSV Ulm 1846 Fußball auf eurem Sportgelände!

Aber auch alle anderen Vereine haben Grund zur Freude: Unter den Plätzen 2-20 verlosen der SSV Ulm 1846 Fußball, OPTI und Husqvarna

  • Top gepflegter Sportrasen mit den Husqvarna Profi Mährobotern – wir statten Euren Sportplatz für eine Saison mit Mährobotern aus
  • 1x Trikotsatz
  • 15 Trainingsbälle
  • 20 Trainingsoberteile
  • 5x 20 Trainingsleibchen

Außerdem erhält jeder Klub einen SSV-Wimpel für das Vereinsheim.

Natürlich halten wir euch regelmäßig mit Zwischenständen auf dem Laufenden – so bleibt es bis zum Schluss spannend.

