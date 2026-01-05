SSV Ulm dreht Testspiel gegen den Bonner SC spät

Geduld, Dominanz und ein später Lohn: Der SSV Ulm 1846 Fußball startet erfolgreich ins neue Jahr. Gegen den Regionalligisten Bonner SC geraten die Spatzen im letzten Drittel zwar in Rückstand, antworten aber mit Entschlossenheit und Qualität. Tore von Felix Vater und Lukas Mazagg sichern nach intensiven 120 Minuten einen verdienten Testspielsieg – und liefern Mut vor dem letzten Härtetest der Vorbereitung.

Ausgangslage Im ersten Testspiel des neuen Jahres traf der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Calista Sports Komplex auf den Regionalligisten Bonner SC. Während des Spiels sollen alle Spieler Einsatzzeiten bekommen, mit Ausnahme der angeschlagenen Christian Ortag, Marcel Seegert, und André Becker. Gespielt wird in drei Dritteln zu je 40 Minuten.

Die beiden Winter-Neuzugänge standen jeweils in der Startformation, Niko Vukancic bildete mit Jan Boller das Abwehrzentrum, Abu El-Zein agierte auf der 10.

Spielverlauf Im ersten Abschnitt führte Dennis Chessa die Mannschaft als Kapitän auf das Feld.

Beide Teams brauchten zunächst etwas Zeit, um spielerisch in ihre Abläufe zu kommen, der SSV hatte aber mehr Ballbesitz und übernahm die Kontrolle.

Nach 18 Minuten hatte Max Brandt den ersten Abschluss, aus 20 Metern zielte er neben das Tor. Als der Schiedsrichter rund 18 Meter vor dem Tor auf Freistoß entschied, legte sich Leon Dajaku den Ball zurecht, er traf ihn nahezu perfekt und zirkelte ihn an den rechten Pfosten – etwas zu genau gezielt.

Mit zunehmender Spieldauer war der Ball fast ausnahmslos in der Bonner Hälfte zu finden die Spatzen waren bemüht, sich Chancen zu erspielen. Pavel Dotchev coachte dabei lautstark von der Linie.

Zum zweiten Durchgang wurde nahezu komplett gewechselt, lediglich Niko Vukancic, Abu El-Zein und Max Schmitt blieben auf dem Feld.

Even Brown, der zur Aufstellung der zweiten Elf gehörte, machte es zweimal gefährlich, als er nach innen zog und mit links abschloss. Zunächst knüpfte der SSV an die ersten 40 Minuten an und dominierte den Bonner SC, dieser kam aber im weiteren Verlauf auch zu Aktionen.

In der 50. Minuten wurden die nächsten Wechsel durchgeführt, bevor dann im letzten Abschnitt auch die verbleibenden Spieler ihren Einsatz bekamen.

Fünf Minuten vor dem nächsten Wechsel hatte Mateo Mrden die große Chance zur Führung, verpasste aber knapp.

Diese erzielte der Bonner SC zu Beginn des letzten Durchgangs, nach einem Fehler des SSV im Zentrum schaltete der Regionalligist schnell um und traf zum 0:1.

Anschließend war die SSV-Mannschaft bemüht, diesen Rückstand zu egalisieren und spielte in der Schlussphase auf ein Tor.

Ein guter Angriff über die rechte Seite mit Flanke von Luis Görlich vollendete Yannick Müller, traf aber nur die Latte.

Danach scheitere Julian Etse am Torhüter, Ensar Aksakal wurde im Strafraum gefoult ohne das ein Pfiff ertönte. Vor den mitgereisten Ulmer Fans war es dann Felix Vater, der nach einer Flanke richtig stand und den Ball aus der Drehung über die Linie drückte (104.)

Den Schlusspunkt setzte dann Lukas Mazagg. Er stieg bei der Flanke von Ensar Aksakal am höchsten und versenkte per Kopf zum verdienten Siegtreffer.

Fazit und Ausblick

Im ersten Test wurden Abläufe verinnerlicht und nach zwei intensiven Trainingstagen gewinnt der SSV am Ende verdient. Auch wenn noch nicht alle Abläufe und Mechanismen gegriffen haben, war es ein sehr gutes Testspiel.

Der letzte und abschließende Test findet am Freitag in Side gegen den 1. FC Magdeburg statt.

Auch hierzu wird es einen Livestream gegen, Informationen dazu folgen.



Aufstellungen

1. Halbzeit: Schmitt – Meier, Boller, Vukancic, Kölle, Westermeier, Brandt, Chessa, El-Zein, Dajaku, Röser

2. Halbzeit: Schmitt (50. Seybold) – Scholze, Boller (50. Crnovrsanin), Vukancic (50. Etse), Williams, Mrden, Dressel, Brown, El-Zein (50. Löder) – Aksakal, Besong

3. Halbzeit: Seybold (100. Margheriti), Crnovrsanin, Vater, Etse, Williams (90. Mazagg), Pepic, Ehe, Brown (100. Görlich), Löder, Aksakal, Müller