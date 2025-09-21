SSV Ulm dreht das Spiel gegen Jahn Regensburg und feiert Heimsieg

Ein Abend voller Druck und Erwartungen

Nach der 1:3-Niederlage in Saarbrücken und der Trennung von Trainer Robert Lechleiter standen die Spatzen vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg unter besonderer Beobachtung. Interimstrainer Moritz Glasbrenner übernahm die Verantwortung an der Seitenlinie. Der Druck war auf beiden Seiten spürbar, denn auch die Gäste, wie Ulm ein Absteiger aus der 2. Bundesliga, starteten schwach in die Saison und lagen mit nur vier Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Die Ausgangslage war klar: Beide Teams mussten punkten.

Ein früher Rückstand für die Spatzen

Die Spatzen begannen druckvoll. Bereits in der 2. Minute kam Elias Löder nach einem Freistoß von Leon Dajaku frei zum Kopfball, verfehlte das Ziel jedoch knapp. Zwei Minuten später folgte der Schock: Nach einer Flanke landete der Ball bei Benedikt Bauer, der aus 16 Metern trocken abschloss und zum 0:1 traf. Ulm lag früh hinten. Doch anstatt den Kopf hängen zu lassen, suchten die Spatzen sofort nach einer Antwort. Max Julian Brandt zog in der 16. Minute von rechts nach innen, sein Schuss blieb ungefährlich. Kurz darauf brachte Paul-Philipp Besong eine scharfe Hereingabe, doch Löder wurde im letzten Moment am Abschluss gehindert.

Chancen vor der Pause bleiben ungenutzt

Die Ulmer setzten Regensburg nun immer stärker unter Druck. Leon Dajaku flankte mehrfach gefährlich, in der 20. Minute segelte sein Ball durch den Fünfmeterraum, doch der Abnehmer fehlte. Zwei Minuten später setzte er sich stark gegen zwei Gegenspieler durch und spielte erneut scharf in die Mitte, wieder fand sich kein Vollstrecker. In der 32. Minute zwang Dajaku Regensburgs Torhüter Felix Gebhardt mit einer direkten Flanke zu einer Glanzparade. Max Scholze versuchte es in der 33. Minute mit einem Distanzschuss, der jedoch deutlich über das Tor ging. Kurz vor der Pause hatte Dustin Forkel die große Chance zum 0:2, doch Christian Ortag parierte im Eins-gegen-Eins stark. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Kabinen.

Löder bringt die Spatzen zurück

Nach dem Seitenwechsel kam Ulm entschlossen zurück auf den Platz. In der 49. Minute setzte sich Paul-Philipp Besong auf der rechten Seite durch. Sein erster Versuch wurde noch geblockt, doch im zweiten Anlauf fand er Elias Löder, der im Fünfmeterraum freistehend zum 1:1 einschob. Die Erleichterung war greifbar. Die Spatzen waren zurück im Spiel und drängten nun auf mehr.

Becker dreht die Partie

Der Druck der Ulmer zahlte sich in der 62. Minute aus. Elias Löder spielte einen feinen Steckpass auf Niklas Kölle, der den Ball in den Rücken der Abwehr zurücklegte. Dort stand André Becker goldrichtig und schob zum 2:1 ein. Die Spatzen hatten die Partie gedreht. Auf den Rängen brandete riesiger Jubel auf.

Ulm hält dem Druck stand

Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Philipp Müller hatte in der 68. Minute die Chance zum Ausgleich, sein Schuss strich knapp am linken Pfosten vorbei. Zwei Minuten später kam Eric Hottmann nach einer Flanke zum Kopfball, doch Max Scholze war aufmerksam und blockte. Auch in der Schlussphase blieb Ulm gefährlich. Niklas Kölle suchte in der 78. Minute den eingewechselten Luis Görlich, der Ball kam jedoch nicht an.

Rote Karte für Regensburg und der Schlusspfiff

Die Entscheidung fiel in der 89. Minute, als Benedikt Saller Luis Görlich in der Regensburger Hälfte hart von den Beinen holte. Schiedsrichter Schulz zeigte die Rote Karte. In der Nachspielzeit verteidigten die Spatzen konzentriert. Christian Ortag wurde noch von Nick Seidel bedrängt, hielt aber den Ball fest. Kurz darauf landete ein Schuss von Lucas Röser in den Armen von Felix Gebhardt. Dann war Schluss – der SSV Ulm 1846 Fußball hatte den wichtigen Heimsieg perfekt gemacht.