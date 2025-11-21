SSV Ulm: "Die Spieler brauchen Erfolgserlebnisse"

Über die Trainingstage und mögliche taktische Änderung, äußert sich Pavel Dotchev wie folgt: „Das ist tatsächlich viel zu kurz, um jetzt großartig was zu verändern. Deswegen, ich habe versucht diese Lockerheit ein bisschen zurückholen. Also das heißt, die Spieler brauchen Erfolgserlebnisse, das heißt man muss psychologisch den Spielern helfen. Es gibt eine Grundordnung, was wir machen wollen. Ich werde vom System hier nicht viel verändern. Ich möchte Fußball nicht neu entdecken, jetzt hierherkommen und sagen, das war bis jetzt alles schrott, jetzt machen wir alles neu. Hatten Sie bisschen Pech? Ich glaube, das war eine Spirale, die auch die Mannschaft so ein bisschen nach unten gedrückt hat und dann kommt so eine Situation, wo eine Verunsicherung da ist. Für mich geht es darum, diesen Trend abzufangen und wieder die Kurve nach oben zu kriegen. Das ist alles, was ich machen möchte und am besten so schnell, wie es geht. Stephan hat gerade auch gesagt, wir müssen die Winterpause retten. Wir haben jetzt ein paar Spiele noch, wo wir mit aller Macht versuchen, maximal Punkte zu holen, dass wir auch nachher ein bisschen Ruhe haben und tatsächlich ist es für uns auch wichtig den Verein zu analysieren, wo wir was machen wollen, punktuell was wir verstärken und welche Position. Aber ich würde auf keinen Fall irgendwie verlangen, dass wir jetzt eine neue Mannschaft holen und andere Spieler wegschicken. Das möchte ich nicht. Ich möchte diese Mannschaft nach wie vor behalten, so wie sie ist, aber punktuell verstärken. Aber wir werden über diese Sachen noch zusammen reden, wenn wir diese Sachen klären. Also von daher, haben wir gewisse Sachen besprochen. Wir haben auch Videoanalyse gemacht, wie wir spielen wollen. Ich denke, dass es momentan ein bisschen hektisch ist, zu hektisch. Weil jeder will sich zeigen, jeder will irgendwas positiv zeigen, jeder sieht auch jetzt wieder Hoffnung, dass er spielen kann. Und es ist mir ein bisschen hektisch. Das ist auch so ein schmaler Grat. Deswegen versuche ich eher, den Druck bei der Mannschaft rauszunehmen und eher so Selbstvertrauen zu geben.“

Weiter erklärt er: „Ansonsten, wir haben auch Anfang der Woche natürlich ein bisschen die Belastung erhöht. Jetzt haben wir ein bisschen reduziert. Jetzt gehen wir auf die taktischen Sachen ein, ein bisschen Videoanalyse von unserem Gegner und von uns. Sie hatten heute auch nochmal Training, wir haben ein Formationsspiel gemacht, wo wir das Training von heute dann auch analysieren werden. Das heißt, morgen werden wir auch nochmal in der Richtung arbeiten. Und dann denke ich mir, dass wir für Samstag einigermaßen schon in meine Richtung gehen, wie ich mir vorstelle, Fußball zu spielen. Aber Fakt ist ja, ich bin ein Trainertyp, der seine Mannschaft gerne Fußball spielen lässt und das immer aktiv. Und das Wort ehrlich ist gefallen. Das ist genauso, wie ich meinen Fußball ehrlich auf dem Platz haben will. Das ist modern, aktiv, nach vorne, frisch, schnelle Leute, ich bin da ein bisschen Romantiker gefühlt. Aber dahin komme ich, bin ich mir sicher.“