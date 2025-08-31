SSV Ulm: "Die erste Halbzeit war desolat"

Trotz einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit verliert der SSV Ulm 1846 Fußball sein Heimspiel in der 3. Liga gegen Waldhof Mannheim mit 1:2. Elias Löder erzielt in der 17. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Ausgangslage Vor der Partie hat der SV Waldhof Mannheim einen Punkt mehr auf dem Konto als die Spatzen. Ein besonderes Spiel wird es für Marcel Seegert, der langjährige Waldhof-Kapitän wechselte vor wenigen Wochen zu den Spatzen und trifft nun auf seine ehemaligen Kollegen. Im Vergleich zum Spiel in Duisburg gab es ein Änderung in der SSV-Startelf: Für den verletzten Niklas Kölle begann Marcel Wenig.

Spielverlauf 1‘ Nicht einmal 60 Sekunden sind gespielt, da zeigt Schiedsrichter Eric Weisbach auf den Punkt. Christian Ortag hatte den Waldhof-Spieler nach seinem Abschluss gefoult.

6‘ Ferati schließt ab, der Ball geht über das Tor

8‘ Mannheim erwischt den besseren Start: nach einer kurz ausgeführten Ecker hält Ortag gegen Diakhaby

16‘ Wieder muss Chris Ortag eingreifen, der SSV bekommt den Angriff nicht verteidigt und die Nummer 39 klärt am kurzen Pfosten mit Fuß.

17‘ TOOR! Ein Rückpass bei der Spieleröffnung gerät zu kurz, Elias Löder ist aufmerksam und erobert den Ball. Er geht am Torhüter vorbei und schiebt ein.

31‘ Erneuter Angriff der Gäste, der Stürmer setzt sich gegen mehrere Ulmer durch und Ortag muss wieder sein Können unter Beweis stellen.

32‘ Die erneute Führung für Mannheim: Nach einem Eckball wird der Ball zum zweiten Pfosten geschlagen, von dort per Kopf in die Mitte und Kennedy Okpala muss ihn nur über die Linie drücken.

45+3‘ Hoffmann kommt nach einem Freistoß zum Abschluss, knapp über das Tor

46‘ Der SSV wechselt zur Pause doppelt, Ben Westermeier und Paul Besong kommen in die Partie.

52‘ Besong ist gleich gut im Spiel, aus acht Metern im Fallen geht seine erste Aktion aber über das Tor.

58‘ Nach einem Eckball kontert der Waldhof schnell, im eins gegen eins ist wieder Chris Ortag gegen Iwe der Sieger.

73‘ eine Zeit lang passiert nichts, der SSV hat nun mehr vom Spiel. Ein Konter über Löder und Besong wird wegen Abseits abgepfiffen.

74‘ Dennis Dressel versucht es per Direktabnahme aus 22 Metern, Nijhuis kann zur Ecke abwehren.

86‘ Die Schlussphase ist nochmal ereignisreich. Nach einer Balleroberung unserer Mannschaft im Mittelfeld geht es schnell nach vorne, Max Brandt kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss aber knapp vorbei.

89‘ Jan Boller verteidigt gegen Terence Boyd stark und hält den SSV im Spiel.

90‘ Ein Kopfball von Paul Besong kann der Torhüter entschärfen.

90+1 Chris Ortag hält einen Fernschuss aus 25 Metern.

90+4 Die wohl beste Ulmer Chance des Spiels: Nach einem guten Angriff über links kommt André Becker aus elf Metern frei zum Schuss, dieser ist aber zu harmlos.

90+5‘ Abpfiff ULMSVW 1:2

Fazit & Ausblick

In der ersten Halbzeit kann der SSV seine Leistung nicht abrufen und geht verdient in Rückstand. Die Lechleiter-Elf kommt besser aus der Pause und übernimmt dann das Kommando. Es kommt eine deutliche Reaktion, am Ende reichen die vielen Angriffe aber nicht, um den Ausgleich zu erzielen. Am Mittwoch empfängt der SSV den VfL Pfullingen im Achtelfinale des wfv-Pokals, dann geht es in die Länderspielpause.

Stimmen

MARCEL SEEGERT: „Wir kommen denkbar schlecht ins Spiel rein. Verpassen uns einmal links im Pressing und dann ist es so eine Kettenreaktion, die sich durch die ganze Mannschaft zieht. Waldhof spielt es dann gut in die Tiefe und der Strafstoß ist natürlich für uns absolut ein Kaltstart. Ich denke, dass es Waldhof in der ersten Halbzeit schon gut gemacht hat. Wir waren nicht gut im Spiel drin, kontern aber dann durch einen Fehler im Aufbauspiel der Waldhöfer. Man kann natürlich auch sagen, das haben wir erzwungen durch unser Mann-auf-Mann-Pressing. Da kommen wir zum Ausgleich und kriegen dann durch eine Standardvariante das 2-1, was uns nicht passieren darf. Wir haben vorher schon ein bisschen gewarnt, aber das darf uns nicht so einfach passieren, das Gegentor. Dann sind wir in der Pause und wissen ganz genau, so kann es nicht weitergehen. Ich finde, die Reaktion der Mannschaft ist dann richtig stark. Wir machen eigentlich alles spielerisch dafür, kämpferisch dafür, dass wir den Ausgleich erzwingen. Das muss man sich aber natürlich auch belohnen mit einem Tor.“

MARKUS THIELE: „Die erste Halbzeit war desolat. So dürfen wir uns nicht präsentieren. Wenn wir in dieser Liga bestehen wollen, dann müssen wir 90 Minuten so spielen, wie in der zweiten Hälfte.“