SSV Ulm: "Die entscheidende Szene war dann die gelb-rote Karte"

Die Partie vor 13918 Zuschauern im Donaustadion begann für den SSV Ulm 1846 Fußball denkbar ungünstig. Bereits in der 2. Minute nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit aus. Nach einem langen Ball auf Jaka Cuber Potocnik eilte Torhüter Christian Ortag weit aus seinem Kasten, doch der Essener Stürmer legte quer auf Torben Müsel, welcher die erste Chance der Gäste direkt zum 0:1 verwertete.

Die Mannschaft von Gäste-Trainer Uwe Koschinat blieb in der Anfangsphase spielbestimmend und verzeichnete mehr Ballbesitz. In der 16. Minute zirkelte Kaito Mizuta eine Ecke in den Strafraum, wo der Kopfball von Tobias Kraulich knapp über den Ulmer Kasten segelte. SSV-Trainer Pavel Dotchev analysierte die Startphase nach dem Spiel: „Es war ein sehr intensives Spiel, wir haben unheimlich Probleme gehabt die ersten Minuten. Essen war sehr dominant und wir haben wenig Entlastung gehabt. Mit mehr Spielzeit haben wir umgestellt, dann war es etwas besser.“

Ulm schlägt per Doppelschlag zurück

Die Spatzen kämpften sich jedoch zurück und bewiesen enormen Charakter. In der 27. Minute parierte Christian Ortag zunächst stark gegen Jaka Cuber Potocnik. Im direkten Gegenzug konterte der SSV: Nach einem Foul von Tobias Kraulich an Lucas Röser im Essener Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Lucas Röser trat selbst an und verwandelte den Elfmeter in der 29. Minute zum 1:1-Ausgleich gegen Essens Keeper Jakob Golz. Nur wenige Minuten später drehte Ulm das Spiel komplett. Dennis Chessa fing einen unachtsamen Rückpass der Essener ab und jagte den Ball in der 35. Minute zur 2:1-Führung hoch unter die Latte.

Dramatischer Schlagabtausch vor dem Pausenpfiff

Die Führung hielt jedoch nicht lange, da Essen umgehend reagierte. Nach einer starken Parade von Christian Ortag und einem geblockten Nachschuss von Torben Müsel (37.) fiel in der 40. Minute der Ausgleich. Michael Kostka flankte von links ins Zentrum, wo Torben Müsel direkt abzog und zum 2:2 traf. In den verbleibenden Minuten der ersten Hälfte rückte der Ulmer Schlussmann erneut in den Fokus: Christian Ortag verhinderte mit sensationellen Paraden gegen Jaka Cuber Potocnik (43., 45.) einen erneuten Rückstand, sodass es mit dem Remis in die Kabinen ging.

Herausragender Ortag und bittere Unterzahl

Auch im zweiten Durchgang entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Torhüter im Mittelpunkt standen. In der 53. Minute hielt Christian Ortag zunächst den Schuss von Kaito Mizuta und war auch beim Nachschuss von Jaka Cuber Potocnik zur Stelle. In der 68. Minute fischte der Torhüter zudem einen Kopfball des eingewechselten Dickson Abiama spektakulär aus dem linken unteren Eck.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 71. Minute, als Lukas Mazagg mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl geriet Ulm unter Druck, wehrte sich jedoch tapfer. Ein Abschluss von Dickson Abiama (75.) verfehlte das Tor knapp, und in der 85. Minute landete ein Distanzschuss von Torben Müsel nach Vorlage von Michael Kostka am Pfosten.

Bitterer Knockout in der Nachspielzeit

Die Ulmer Defensive warf in den Schlussminuten alles in die Waagschale. In der Nachspielzeit (90.+2) folgte jedoch der entscheidende Tiefschlag: Nach einer Ecke fiel der Ball vor die Füße von Ben Hüning, der zum 2:3-Endstand für Essen einschob. Trainer Pavel Dotchev resümierte gefasst: „Trotzdem möchte ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, der Einsatz und die Leidenschaft waren das, was ich sehen wollte. Wir hatten einen überragenden Torwart, die entscheidende Szene war dann die gelb-rote Karte.“

Dankbarkeit und emotionale Abschiedsworte

Nach dem Abpfiff und dem besiegelten 2:3 verabschiedete sich die Mannschaft emotional von den eigenen Anhängern. Pavel Dotchev fand warme Worte zum Abschied: „Am Ende möchte ich mich bei allen Fans für die Unterstützung bedanken. Sie haben sehr gelitten und waren nicht verwöhnt. Auch bei der Geschäftsstelle, bei meinem Trainerteam und beim Vorstand möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, dass der Weg in die positive Richtung geht. Ich wünsche dem SSV Ulm von Herzen alles Gute.“

Auch Torwart Christian Ortag, der ein Sonderlob erhielt, zeigte sich bewegt: „Was man heute gesehen hat, ist, dass wir Charakter gezeigt haben. Es war heute ein schöner Abschluss von dieser Reise im Profifußball, das hat der Verein und das haben die Fans verdient. Der Rahmen war schön, ich konnte mit meinen Kids einlaufen. Man kennt das als Torwart, es gibt so Spiele, wo alles zusammenläuft und man hat so ein Selbstvertrauen, das war heute so ein Spiel.“

Stimmen zum Ende einer dritthöchsten Ära

Die Enttäuschung über das Ergebnis war spürbar, ging jedoch mit Stolz über den gezeigten Einsatz einher. Torschütze Lucas Röser erklärte: „Wir wollten uns von den Fans ordentlich verabschieden. Es war für alle eine schwere Saison und ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir uns reingehauen haben. In Unterzahl ist es dann gegen einen solchen Gegner schwer. Das Spiel beschreibt so ein bisschen die ganze Saison. Trotzdem hoffe ich, dass die Fans den Willen gesehen haben.“

Sein Kollege Dennis Chessa ergänzte sichtlich bewegt: „Es sind gemischte Gefühle beim letzten Spiel in so einer Ära. Ich bin immer noch enttäuscht, aber wir haben heute schon noch mal alles reingeworfen. Es war trotzdem schön, nach dem Spiel noch ein paar Momente mit den Fans zu haben. Es ist immer schön, hier im Donaustadion zu treffen.“

Die Abschlusstabelle nach dem 38. Spieltag

Der SSV Ulm 1846 Fußball beendet die Spielzeit in der 3. Liga mit 33 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz, knapp vor dem 1. FC Schweinfurt 05 (21 Punkte) und hinter dem FC Erzgebirge Aue (34 Punkte) sowie dem TSV Havelse (35 Punkte). Auch wenn der Abstieg der Spatzen bereits länger feststand, verabschiedete sich der Verein mit erhobenem Haupt aus der 3. Liga in Richtung Regionalliga.