SSV Ulm: "Die Beziehung mit unseren treuesten Fans ist absolut intakt"

Eine technische Prüfung im Anschluss an die Veranstaltung hat außerdem ergeben, dass alle Abstimmungsgeräte funktioniert haben und es keine technischen Probleme gab.

+++

Das war die Mitgliederversammlung:

Am Abend des 05. Juni 2025 kamen über 400 Mitglieder zur Mitgliederversammlung des SSV Ulm 1846 Fussball e.V.

Wie im Vorjahr fand diese im BITE Business-Club statt. Die Versammlung begann pünktlich um 18.46 Uhr.

Auf dem Podium Platz genommen hatten die drei Vorstände Thomas Oelmayer, Alexander Schöllhorn und Markus Thiele, sowie Heribert Fritz, der nach der Begrüßung durch Thomas Oelmayer, zum Versammlungsleiter gewählt wurde.

In Folge dessen wurden die Formalitäten abgearbeitet, bevor Thomas Oelmayer und Markus Thiele den Bericht des Vorstands präsentierten. Dieser fiel äußerst positiv aus. Der Umsatz der SSV Ulm 1846 Fussball GmbH & Co. KGaA konnte in der Saison 24/25 auf 22 Millionen Euro gesteigert werden. In der Vorsaison lag dieser bei zwölf Millionen Euro, in der Saison 22/23 waren es vier Millionen Euro. Eine ähnliche Entwicklung gab es beim Sponsoringvolumen. Dieses konnte von 3,7 Millionen in der Saison 23/24 auf 8,8 Millionen Euro in der abgelaufenen Saison gesteigert werden. Auch die Zuschauer- und Mitgliederzahlen sind deutlich angestiegen. Der Zuschauerschnitt betrug in der abgelaufenen Saison 15.778 – über 5.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Mitglieder konnte von 1.920 auf 5.260 gesteigert werden.

Neben den Zahlen gab es auch personelle Neuigkeiten. In der kommenden Saison werden Matthias Lust und Christoph Kappel das Trainerteam ergänzen. Matthias Lust war zuletzt beim 1. FC Köln tätig und wird zukünftig als Co-Trainer beim SSV arbeiten. Christoph Kappel stößt als Co-Trainer Analyse zum Team dazu. Seine letzte Station war RB Salzburg.

Daraufhin folgten der Bericht des Aufsichtsrats durch Heribert Fritz und der Bericht der Kassenprüfer. Anschließend wurden sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat entlastet. Die beiden langjährigen Kassenprüfer Hermann Burike und Rainer Wybranietz wurden ebenfalls entlastet und anschließend gebührend verabschiedet. Da ein Abschied auch immer ein Neuanfang ist wurden im Anschluss die beiden neuen Kassenprüfer gewählt. Ulrich Honold und Fabian Schurr werden dieses Amt künftig inne halten.

Es folgte die Wahl des Aufsichtsrats. Während Christian Hock aus persönlichen Gründen aus seinem Amt ausscheidet, entschieden sich Gerhard Hirth, Markus Kress, Klaus Mang und Alexander Schwörer dafür Platz für neue Gesichter zu machen und traten daher nicht erneut an. Auch sie werden künftig nicht mehr Teil des Aufsichtsrats sein. Die fünf verdienten Mitglieder des Aufsichtsrats wurden ebenfalls gebührend verabschiedet.

Für eine erneute Kandidatur entschieden sich Walter Feucht, Heribert Fritz, Anton Gugelfuss, Ebbo Riedmüller und Philipp Utz. Alle wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt:



– Walter Feucht (74 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen, 72 Enthaltungen)

– Heribert Fritz (120, 27, 70)

– Anton Gugelfuss (138, 14, 54)

– Ebbo Riedmüller (92, 42, 71)

– Philipp Utz (143, 15, 60)

Ebenfalls weiterhin im Aufsichtsrat sind Uli Eitle, Willi Götz, Hubert Ketterer, Erwin Settele und Holger Uhl, bei denen keine erneute Kandidatur nötig war. Neben den zehn verbleibenden Mitgliedern wird der Aufsichtsrat künftig durch die folgenden vier neuen Mitglieder ergänzt:



– Matthias Gerlich (201 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen)

– Dr. Jochen Peter (96, 45, 69)

– Mario Schneider (171, 33, 15)

– Dominik Schwärzel (84, 45, 80)

Zum Schluss wurde dann noch über einige Satzungsänderungen und Satzungsergänzungen abgestimmt. Dabei handelte es sich um folgenden Paragraphen:



– §2: Aufnahme von Regelungen über die Werte des Vereins, Auftreten gegen Diskriminierung und Rassismus sowie Verpflichtung auf eine nachhaltige Vereinsführung.

– §3: Einfügung der lizenzrechtlich gebotenen Unterwerfung unter die Beschlüsse der DFB GmbH & Co. KG.

– §6: Neufassung des Prozesses der Aufnahme von Neumitgliedern.

– §8: Aufnahme einer Regelung zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen.

– §10: Anpassung der Inkompatibilitätsklausel an die aktuellen lizenzrechtlichen Vorgaben des DFB.

– §13: Konkretisierung des Wahlverfahrens und der Zuständigkeiten des Aufsichtsrats.

– §14: Konkretisierung der Zuständigkeit des Vorstands.

– §15: Einführung eines Vereinsbeirates als zusätzliches Vereinsorgan.

– §17: Einfügung von Disziplinarbestimmungen.

Allen Änderungen und Ergänzungen wurde zugestimmt.

Der SSV Ulm 1846 Fussball bedankt sich bei allen Mitgliedern, die trotz Komplikationen an der Versammlung teilgenommen haben und somit die Abstimmung über wichtige Themen möglich gemacht haben.