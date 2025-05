SSV Ulm: "Deshalb werden wir von der ersten Minute an Gas geben"

Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga 2024/2025 trifft der SSV Ulm 1846 Fußball auf die Elf von Hannover 96. Anpfiff der Partie am morgigen Samstag ist um 13 Uhr.

DER GEGNER Nach 27 Punkten aus den ersten 18 Spielen beendeten die Gäste aus Hannover die Hinrunde auf Tabellenplatz sieben. Für den Aufstiegsaspiranten aus Niedersachsen zu wenig, so folgte ende Dezember die überraschende Entlassung von Cheftrainer Stephan Leitl. Doch auch unter Nachfolger Andre Breitenreiter blieben die gewünschten Ergebnisse aus, so standen in den ersten 13 Spielen lediglich 16 Punkte und Tabellenplatz 12 der Rückrundentabelle auf der Haben seite.

In Folge einer drei Spiele Niederlagenserie zwischen dem 28. und 30. Spieltag sah sich die Vereinsführung der Grün-Schwarzen rund um Martin Kind zum erneuten Trainerwechsel gezwungen, so übernahmen vor dem 31. Spieltag zu Gast in Köln der bisherige Co-Trainer Lars Barlemann sowie U19-Coach Dirk Lottner und U17-Trainer Christian Schulz die Verantwortung für die Mannschaft.

Cheftrainer Lars Barlemann auf der Pressekonferenz vor der Partie in Ulm: „Nach dem Sieg gegen den Tabellenführer und dem ersten Heimsieg in dieser Rückrunde haben sich die Jungs mit gelöster und guter Stimmung nach dem freien Tag gezeigt. (…) Dennoch muss ich sagen, haben die Jungs den Schalter schnell umgelegt, vom Fokus her. Sie haben sehr gut mitgezogen, weil wir natürlich jetzt auch im kommenden Spiel gut aussehen möchten.“

Angesprochen auf den Gegner aus Ulm sagt Coach Barlemann: „Wenn man sich die letzten sechs Spiele anguckt, jetzt gerade nach dem Trainerwechsel, dann ist das schon beeindruckend was die Ulmer Punktemäßig geholt haben. Auch wenn man die gesamte Saison nimmt, dass sind richtig richtig enge Spiele gegen Ulm, immer mit knappen Ergebnissen, immer mit einem Tor unterschied, (…) eine sehr körperliche Mannschaft mit viel Tempo in der letzten Linie die schwer zu bespielen ist, . Das wird eine richtig harte Nuss, aber wir haben uns natürlich ein paar Sachen überlegt, den Jungs Lösungen an die Hand gegeben und wollen diese Leistung vom vergangenen Wochenende nun als Team bestätigen und deshalb geschlossen auftreten.

LAGE BEI DEN SPATZEN

Die Spatzen ihrerseits überzeugen in den letzten sechs Spielen mit bestechender Formstärke. 10 Punkte aus sechs Spielen stellen den Saisonbestwert dar und sorgen zugleich für Tabellenplatz fünf in der Formtabelle. Durch den 0:1-Auswärtserfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Freitag schieben sich die Spatzen darüber hinaus an Konkurrent Preußen Münster vorbei und belegen damit erstmals seit dem 20. Spieltag den Relegationsplatz.

Cheftrainer Robert Lechleiter gibt sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel kämpferisch: "Da kommt eine Mannschaft her, die richtig gut bestückt ist und hier mit Sicherheit auch alles raushauen wird um das Spiel zu gewinnen, aber das werden wir auch tun. Wir erwarten wieder eine enge Partie, das wird so sein – aber wir wissen um unser Stadion, um unsere Fans und um das ausverkaufte Haus und deshalb werden wir morgen von der ersten Minute an Gas geben und versuchen die drei Punkte hier zu behalten.“

Auf die aktuelle Situation der Hannoveraner angesprochen sagt Lechleiter: „Ein Trainerwechsel macht es in der Analyse natürlich immer etwas spannender. Was gut ist, ist wenn sie schon ein Spiel gehabt haben und das ist der Fall. Von dem her konnten wir uns da einen ersten Eindruck verschaffen und es ist in der Kürze der Zeit auch so, dass man natürlich nicht immer alles über den Haufen wirft – von dem her sind wir gut vorbereitet für Morgen.“

Für die anstehende Partie steht Robert Lechleiter nach wie vor Kapitän Johannes Reichert durch seine Verletzung am Oberschenkel nicht zur Verfügung. Darüber hinaus ist Maurice Krattenmacher durch die Verwarnung in der Partie gegen Fürth gelbgesperrt.

HISTORIE

Gutes Omen gegen Hannover? – In Elf Spielen gegen die Hannoveraner beendeten die Spatzen nur eines als Sieger, fünf Mal trennte man sich Unentschieden. Kurios: Den letzten Sieg gegen Hannover 96 feierten die Ulmer vor 41 Jahren ebenfalls im heimischen Donaustadion am 32. Spieltag der 2. Bundesliga der Saison 1984/1985.

AKTUELLES

Zeitgleich mit der Partie an der Donau findet auf dem Ulmer Messegelände die Technorama, eine der größten Auto-, Motorrad- und Teilemärkte Europas statt. Aufgrund der beiden Großveranstaltungen ist am kommenden Samstag im gesamten Stadtgebiet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Staubildungen zu rechnen. Die Parkmöglichkeiten rund um das Messegelände und das Stadion werden voraussichtlich nicht ausreichen, um die hohe Nachfrage zu decken. Alle Informationen rund um alternative Anfahrtswege findet ihr HIER