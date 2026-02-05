SSV Ulm: "Davon sind wir weit weg, sehr, sehr weit weg"

Stimmen SV Waldhof Mannheim Auf die Frage was Cheftrainer Luc Holtz von den Spatzen, aber auch von der Partie erwartet antwortet er: „Es ist eine Mannschaft, die gut nach der Winterpause wieder gestartet ist und zwei verdiente Siege eingefahren hat. Und natürlich auch aus diesem Grund müssen wir uns schon darauf einstellen, dass ein Gegner kommt, der zum Teil auch mit dem Rücken zur Wand steht, wenn man die Tabellenposition betrachtet. Und natürlich der unbedingte Wille aus dieser Gefahrenzone herauszukommen und wir müssen uns schon auf einen Gegner vorbereiten, der mit viel Moral, mit viel Energie kommen wird, so wie sie die letzten Spiele bestritten haben.“

Über das Hinspiel im Donaustadion sagt Holtz: „Wir waren schon die erste Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir hatten dann aber Schmerzen nach der Halbzeit, wo Ulm besser war als wir. Wo sie intensiver waren und wir vielleicht auch nachlässig geworden sind. Aber man muss schon sagen, die zweite Halbzeit war Ulm teils besser als wir. Zum Ende heraus hätten wir das 3-1 machen können. Dann aber auch ganz zum Schluss noch das 2-2 hätten bekommen können. Das wird auch morgen wieder Thema sein. Effektivität, denn wir haben einen Gegner vor der Brust, der mit viel Selbstvertrauen durch die Siege jetzt hinkommen wird. Und auch morgen Abend natürlich sehr gefährlich sein wird. Und wir müssen sehr gut verteidigen. Aber auch unsere Tormöglichkeiten, die wir uns herausspielen, nützen. Effektivität wird auch wieder Thema sein. Aber das ist wie gesagt jedes Drittligaspiel. Man hat es gesehen, Ulm gegen Duisburg am letzten Wochenende. Ulm Abstiegskandidat, war in der Abstiegszone jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo sie gewinnen. Gegen den zweiten war Duisburg zu dem Zeitpunkt. Und das auch verdient gewonnen. Das sagt auch genügend über die Liga aus.“

Weiter erklärt er über den SSV: „Sie haben natürlich auch über Kampf, über Mentalität die Punkte eingefahren und aber auch mit einer gewissen Qualität, wenn man das Spiel betrachtet, was sie gegen Duisburg jetzt gespielt haben, wo sie hochverdient gewonnen haben. Und ja, da müssen wir uns schon darauf vorbereiten, dass ein Gegner, wie gesagt, kommt mit viel Intensität und natürlich auch mit dem unbedingten Willen hier Punkte zu holen. Aber ja, wir konzentrieren uns auf uns, auf unsere Qualitäten und das, was wir am letzten Wochenende auf den Platz gebracht haben, das müssen wir bestätigen.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Auf die Frage, wie die Stimmung in der Mannschaft nach den zwei Siegen ist, antwortet Dotchev: „Die Stimmung ist gut. Vorher war die Stimmung aber auch gut. Wo es nicht gut lief, war die Stimmung auch gut. Ich denke, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass wir uns jetzt nicht verstecken können oder uns selber kaputt machen. Im Gegenteil, ich denke, man ist ja viel, viel besser und kreativer, wenn man auch positiv an der Sache rangeht. Wir wussten die ganze Zeit, was auf uns zukommt und wie wichtig alles ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir schon eine gute Stimmung in der Mannschaft haben müssen. Jetzt ist es natürlich durch die zwei Siege noch besser. Aber trotzdem, jetzt ist ja kein Grund für mich, jetzt zu übertreiben in diese Richtung, dass wir jetzt sagen, jetzt läuft alles. Davon sind wir weit weg, sehr, sehr weit weg.“

Über den Gegner am Freitagabend sagt Pavel Dotchev: „Waldhof ist jetzt Platz 9 und hat 32 Punkte. Jetzt haben sie in Köln gewonnen, verdient gewonnen. Das ist eine sehr, sehr athletische Mannschaft. Ich bin der Meinung, dass die schon qualitativ top besetzt sind. Wo die ein bisschen Probleme noch haben, ist die Defensive. Wenn ich mich nicht täusche, haben die etwa 40, 41 Tore zugelassen. Wir haben 45 Gegentore. Also die haben offensichtlich die gleichen Probleme wie wir. Die lassen viele Tore zu. Ansonsten sehr viel Dynamik, schnelles Umschalten. Boyd, der Stürmer heißt er. Ja, Terrence Boyd. Der ist natürlich auch so eine Waffe von der Bank. Im Strafraum, Flanken und das zu verteidigen. Er ist wirklich ein brutaler Spieler in der Luft und sehr, sehr erfahren, routiniert.“

Weiter erklärt er: „Wie gesagt, sehr viele Position Wechsel. Die wechseln unheimlich viel die Positionen. Sehr variabel und das macht sie natürlich sehr, sehr unberechenbar. Aber es ist schon so, dass die schon defensiv ihre Probleme haben, glaube ich.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin, durch Langzeitverletzungen aus. Sadin Crnovršanin ist angeschlagen und wird am Freitag fehlen.

Schiedsrichter

Tom Bauer

Tickets und Faninfos

Es werden knapp 1200 Ulmer für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier