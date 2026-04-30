SSV Ulm: "... dass wir unser Gesicht bewahren"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Samstag 02.05.2026, trifft der SSV Ulm am 36. Spieltag der 3. Liga im heimischen Donaustadion auf den FC Viktoria Köln. Das Spiel wird um 16:30 Uhr angepfiffen.

Bezüglich der Niederlage gegen 1860 München am vergangenen Wochenende sagt Pavel Dotchev folgendes: „Wir haben gehofft, dass wir das noch schaffen und dass wir die Kurve kriegen können – es war immer wieder knapp. Aber das Spiel spiegelt die komplette Saison wider. Wir spielen gut und letztendlich stehen wir mit leeren Händen da. Das war schon sehr oft der Fall.“

Was er sich für die Partie am Samstag vornimmt, erklärt er so: „Wir wollen zu Hause natürlich das Spiel gewinnen. Das wird nicht einfach, das wissen wir auch. Für uns waren bis jetzt sowieso alle Spiele immer eng und knapp. Aber ich habe immer gesagt und verlangt von meinen Spielern, dass wir unser Gesicht bewahren und dass wir auch bis zum Schluss professionell alles angehen. Wir werden also auf jeden Fall versuchen, eine Top-Leistung abzurufen, trotz unserer Probleme, die wir haben. 7500 Zuschauer werden kommen und wir wollen unsere Fans nicht enttäuschen. Das heißt, wir versuchen, unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen.“

Auf die Frage nach dem Umgang mit der Verletzungssituation für das Spiel gegen Köln sagt Dotchev: „Wir haben heute schon ein bisschen experimentiert auf dem Platz. Wir haben drei Durchgänge gespielt à acht Minuten. Bei diesen drei Durchgängen konnte ich ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rotieren und das schaue ich mir natürlich an. Wir haben am Freitag nochmal Training, wo ich auch meine Gedanken finalisieren muss. Und dann werden wir eine gute Mannschaft auf dem Platz haben.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David, Dominik Martinovic und Jan Boller fallen weiterhin mit Langzeitverletzungen aus. Auch Max Brandt wird aufgrund von Nackenproblemen im Spiel am Samstag fehlen. Pavel Dotchev muss außerdem auf Leon Dajaku verzichten, der wegen einer leichten Verletzung nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte. Luca Bazzoli (5. Gelbe Karte) und Niko Vukancic (Gelb-Rote Karte) sind für die Partie gegen Köln gesperrt.

Wetter

Für Samstag sind 25 °C und sonniges Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Niclas Rose

Tickets und Faninfos

Es werden rund 7.500 Fans für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier