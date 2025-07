SSV Ulm: "Das war ein richtig cooler Rahmen mit vielen Zuschauern"

Es war das erste Pflichtspiel des SSV Ulm, der Weg führte zum Landesligisten SV Mietingen. Auf einer hervorragend vorbereiteten Sportanlage ging es für beide Mannschaften um den Einzug in die 3. Runde des DB-Regio wfv-Pokals. Nach intensiven Wochen bekamen Christian Ortag, Jo Reichert, Dennis Dressel und Dennis Chessa eine Pause, Ensar Aksakal hatte sich im Training eine Verletzung am Fuß zugezogen und fiel deshalb aus. Die Spatzen spielten ihm gelben Ausweichtrikot, Mietingen in weiß-schwarz.

Das erste Tor konnten die zahlreichen Fans des SSV Ulm in der 36. Minute bejubeln. Zunächst wurde der Ball noch geblockt, dann war aber Elias Löder zur Stelle und traf zur Führung. Vier Minuten später war es Marcel Wenig, der nach einer der zahlreichen Eckbälle den Ball per Kopf an die Latte setzte. Ein gut gespielter Konter konnten die Spatzen in Person von Jonathan Meier nicht verwerten (45.). Kurz vor dem Pausenpfiff setzte sich Elias Löder gegen einen Gegenspieler durch, behielt die Übersicht und erzielte mit einem flachen Schuss das 2:0.

In der Pause wechselten die Spatzen drei Mal. Von nun an waren André Becker, Ben Westermeier und Niklas Kölle in der Partie. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur drei Minuten, dann stand das dritte Tor auf der Anzeigetafel. Nach Ecke von der rechter Seite war es Aleksandar Kahvic, der per Kopf den Treffer erzielte.

Verletzungsbedingt musste Marvin Seybold das Spielfeld nach 66 Minuten verlassen, für ihn kam Max Schmitt in die Partie. Das Geschehen spielte sich nun fast ausschließlich in der Mietinger Hälfte ab, der SSV spielte dominant aber der Landesligist verteidigte weiterhin kompakt. In der 71. Minute kam ein seitlicher Freistoß gefährlich vor das Tor, André Beckers Kopfball landete aber neben dem Tor. Die letzte Chance des Spiels hatte wieder Aleksandar Kahvic, verfehlte aber knapp.

FAZIT & AUSBLICK

Am Ende steht ein verdienter Sieg beim SV Mietingen, bei dem die Spatzen sich schwer taten aber nie Zweifel am Weiterkommen aufkommen ließen. Wer der Gegner in der dritten Runde sein wird, entscheidet sich am kommenden Wochenende. Es folgt für das Team von Robert Lechleiter ein letzter Test beim Karlsruher SC (Samstag, 14 Uhr) ehe in der darauffolgenden Woche mit dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden die 3. Liga startet.

STIMMEN ZUM SPIEL

Robert Lechleiter: „Man muss in solchen Spielen schauen, dass man schnell ein Tor macht, das ist uns heute nicht gelungen, Mietingen hat es gut gemacht, im tiefen Block verteidigt. Nach der Halbzeit war es mit dem 3:0 schnell erledigt und wir konnten nochmals ein bisschen Kräfte schonen in der englischen Woche. Jetzt haben wir noch Karlsruhe und freuen uns dann, wenn es los geht. Kompliment an Mietingen, das war ein richtig cooler Rahmen mit vielen Zuschauern.”

Lukas Mazagg: “Es ist schön, dass es wieder los geht. Es war ein ordentlicher Auftakt und wichtig, dass wir gewonnen haben und weitergekommen sind, auch wenn es eine zähe Angelegenheit war.”