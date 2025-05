SSV Ulm: "Das tut uns natürlich jetzt weh"

Die erste Aktion des Spiels kommt von den Gästen. Ezeh setzt sich über links durch und spielt einen flachen Ball an den zweiten Pfosten. Momuluh kommt allerdings nicht richtig ran und sein Abschluss bleibt ungefährlich (3′). In der Anfangsphase haben die Hannoveraner mehr vom Ball, in den Strafräumen passiert aber auf beiden Seiten wenig.

Vier Minuten später die nächste sehenswerte Aktion der Ulmer. Telalovic findet im Strafraum per Hacke Higl, dessen Abschluss wird geblockt. Kurz darauf fast die Kopie der Szene aus Minute 15. Wieder bringt Batista Meier einen Freistoß herein, wieder landet der Ball bei Strompf, der erneut mit einem langen Schritt an die Kugel kommt. Aber auch diesmal landet der Ball nicht im Kasten sondern knapp neben dem Tor (26′). Und es wird noch bitterer für die Spatzen. Lee bringt einen Ball vors Ulmer Tor. Gaals Klärungsversuch im Zentrum landet aber nicht im Toraus sondern im Ulmer Tor und wie aus dem Nichts steht es 0:1. Daraufhin müssen sich die Spatzen erstmal schütteln. Hannover wiederum scheint zufrieden mit der Führung. Bis zum Pausenpfiff passiert in Folge dessen nicht mehr viel.

Das ändert sich dann schlagartig in Minute 15. Batista Meier flankt einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Sechzehner wo Strompf am höchsten steigt und den Ball Richtung Tor köpft. Zieler ist im kurzen Eck zur Stelle und verhindert die Ulmer Führung. Die Spatzen bleiben allerdings dran und erobern den zweiten Ball, der prompt wieder im Sechzehner und erneut bei Strompf landet. Im Fünfmeterraum macht er sich ganz lang und spitzelt den Ball an Zieler vorbei. Dieses Mal ist die Latte im Weg und es bleibt weiterhin beim 0:0.

Nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte ist das Spiel zunächst aufgrund von Rauchschwaden aus dem Block der Hannoveraner unterbrochen, geht dafür dann aber um so ereignisreicher weiter. Zunächst verzieht Batista Meier einen Abschluss, dann wird Kellers Schuss zur Ecke geblockt (49′). Der folgende Eckball landet bei Semir Telalovic, der im Strafraum nicht lange fackelt und abzieht. Sein Abschluss schlägt im linken Eck direkt neben dem Pfosten zum 1:1 Ausgleich ein. Daraufhin sind die Mannschaft und die Fans wie angezündet.

Nach einem guten Angriff über links wird Batista Meiers Schuss geblockt. Der zweite Ball landet bei Strompf, der aus der Distanz übers Tor schießt (57′). Kurz darauf dann die Doppelchance zur Führung. Zunächst scheitert Telalovic aus kurzer Distanz an Zieler. Der Ball bleibt bei den Ulmern und plötzlich taucht Keller im Fünfmeterraum auf. Er lässt noch einen Verteidiger stehen und schließt flach ins rechte Eck ab. Zieler ist aber wieder zur Stelle und pariert stark (64′). Auf der anderen Seite ist es dann wieder 96 die zum zweiten Mal aus dem Nichts in Führung gehen. Nach einem Konter findet Neumann im Strafraum Knight, der an Thiede vorbei ins lange Eck einschiebt (67′). Doch wie schon nach dem Rückschlag in Halbzeit Eins schaffen es die Spatzen sich zurück zu kämpfen.

Nur zwei Minuten nach dem Gegentreffer setzt sich Keller über links durch und zieht in den Sechszehner, wo er von Tomiak zu Fall gebracht wird. Der Unparteiische entscheidet ohne zu zögern auf Elfmeter und Rot für Tomiak (69′). Beim Strafstoß ist dann aber einmal mehr Zieler im Weg. Oliver Batista Meier schiebt den Ball ins von ihm aus rechte Eck. Zieler erahnt die Ecke und verhindert den erneuten Ausgleich (71′). In der Schlussphase werfen die Ulmer dann in Überzahl alles nach vorne. Hannover schafft es aber die Räume eng zu machen und bis in die Nachspielzeit keine klaren Chancen zuzulassen. In der 94. Minute ist es Chessa, der über rechts Richtung Tor zieht und aus es 16 Metern versucht. Aber auch sein Abschluss geht knapp am kurzen Eck vorbei. Wenig später erfolgt der Schlusspfiff.

Fazit & Ausblick

Einmal mehr schaffen es die Spatzen nicht sich für eine sehr gute Leistung zu belohnen. Am Ende werden die nicht verwerteten Chancen und die individuellen Fehler eiskalt von den Hannoveranern bestraft. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt nun drei Punkte. Am Samstag geht es auswärts gegen den HSV, bevor dann am letzten Spieltag das mögliche Endspiel gegen Preußen Münster im Donaustadion wartet.

Die Stimmen

PHILIPP STROMPF: „Ich glaube, wir spielen schon eine relativ gute erste Halbzeit. Wir haben durch mich auch ein, zwei Chancen, wo wir in Führung gehen können. Wir schlagen uns dann aber selber, bekommen durch ein Eigentor das 0:1, wo wir dann in Rückstand geraten. Aber irgendwie war es nie so, dass wir gedacht haben, das Ergebnis spiegelt das Spiel wider. Wir haben uns in der Kabine zusammengesetzt und gesagt, hey, genau so weitermachen, Hannover ist eigentlich nicht gefährlich. Wir hatten immer wieder gute Umschaltsituationen und gute Standards, über die wir gekommen sind. Wir kommen eigentlich top aus der Halbzeit raus direkt mit dem Tor, auch wieder nach einem Standard. Haben dann auch noch ein, zwei gute Möglichkeiten durch Aaron, der da frei vor dem Zieler steht. Dann bekommen wir wieder so ein Ei hinten rein, mit einen Querpass, irgendwie noch abgefälscht. Kommen dann eigentlich wieder mit einer super Reaktion zurück. Kriegen einen Elfer, ziehen eine rote Karte, wo man denkt, jetzt fällt das Spiel wieder auf unsere Seite. Verschießen aber den Elfer und da hat man gemerkt, das hat auch Hannover ein bisschen was gegeben. Wir haben natürlich alles nochmal gegeben, alles reingehauen. Aber dann keinen Ball mehr über die Linie bekommen. So ist es am Ende natürlich extrem bitter, aber es geht weiter.“

TOM GAAL: „Ich hatte dann schon Hoffnung, dass wir das noch gedreht bekommen und es sah auch gut aus. Wenn man dann verliert und man ist an so einem Ding schuld, das tut schon weh. Das Ergebnis von Preußen Münster gestern ist nie so ein Thema gewesen, hätten wir die letzten Wochen auch immer auf die Ergebnisse geguckt, dann wären wir schon längst verrückt geworden und hätten auch die Siege nicht geholt. Wir wissen, dass wir in Hamburg auch gewinnen können, wir fahren da nicht hin für ein Unentschieden oder eine Niederlage, dann brauchen wir gar nicht antreten. Wir fahren da hin um zu Gewinnen. Es ist immer viel zitiert dieses Endspiel, aber das ist noch weit entfernt. Jetzt machen wir erstmal gegen den HSV unseren Job und sollten wir dann hier so ein Endspiel kriegen, dann wird hier aber richtig was los sein.“

ROBERT LECHLEITER: „Schwierig heute, muss ich sagen, weil wir fünf, sechs, sieben richtig gute Möglichkeiten hatten. Schon in der ersten Halbzeit über Standardsituationen mit Latte, mit allein vor dem Tor, mit knapp daneben, da hätten wir schon ein Tor verdient. Dann bekommen wir, wie es in so einem Spiel leider ist, ein Eigentor. Wir sagen in der Halbzeit: Männer, raus und weiter so, genau so weiter. Wir werden unsere Möglichkeiten bekommen, wenn wir so weiterspielen. Spielen dann 15, 20 Minuten richtig, richtig gut. Haben in der Phase auch das Tor, und eine Riesenmöglichkeit von Aaron. Bekommen dann den Elfmeter, verschießen den. Aus meiner Sicht müssen wir einen klaren zweiten Elfmeter bekommen, nachdem ich jetzt die Bilder das erste Mal gesehen habe. Das ist dann natürlich bitter in so einem Spiel. Und dann haben wir es ein bisschen versäumt in der Überzahl, dann noch zielstrebiger auf Flanken zu gehen. Wir haben dann Größe eingewechselt, wollten dann unbedingt den Ausgleich erzielen. Ich kann der Mannschaft relativ wenig vorwerfen, weil es offensiv heute eine sehr, sehr gute Leistung war. Das tut uns natürlich jetzt weh, das ist ganz klar.“

MARKUS THIELE: „Das war heute frustrierend. Nicht von der Leistung, nur vom Ergebnis. Die Mannschaft hat mehr verdient. Heute ärgern wir uns, ab morgen kämpfen wir weiter. Der Blick auf die Tabelle zeigt: alles ist möglich. Und wir glauben an uns.“