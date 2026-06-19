SSV Ulm: Das Trainerteam ist nun vollständig

– Foto: SSV Ulm

Der Trainerstab des SSV Ulm 1846 Fussball ist vollständig: Martin Minks ergänzt das Team von Daniel Jungwirth und wird Co-Trainer der Spatzen. Dabei wird er sich auch um das Thema Analyse kümmern.

Martin Minks war die letzten acht Jahre in verschiedenen Funktionen für den Bayerischen Fußballverband tätig und arbeitete dort bereits mit Daniel Jungwirth zusammen. Außerdem trainierte er die U19 des TSV 1860 Rosenheim.

Erstmals wird sich die Mannschaft der Spatzen am Montag auf dem Trainingsplatz einfinden. Der Auftakt in die Vorbereitung startet mit einem öffentlichen Training um 14:30 Uhr.

Bereits am Wochenende finden erste Testungen statt.

Cheftrainer Daniel Jungwirth: „Ich kenne Martin schon lange und freue mich, dass er zum Team dazustoßen wird.

Die anderen Jungs aus dem Staff habe ich als sehr kompetent kennengelernt und auch menschlich passt es super zwischen uns. Wir können es kaum erwarten, dass es jetzt endlich los geht.“

Patrick Walternberger, bisher Co-Trainer Analyse beim SSV Ulm 1846 Fussball wird den Verein nach viereinhalb Jahren verlassen und zur Frauen-Bundesligamannschaft der TSG Hoffenheim wechseln.

Zunächst arbeitete er als Analyst im Nachwuchsleistungszentrum, seit 2025 als Spielanalyst und Co-Trainer Analyse bei den Profis.