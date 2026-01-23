SSV Ulm: "Das nervt mich und das ärgert mich natürlich"

Stimmen FC Erzgebirge Aue Auf die Frage, ob Jens Härtel die Handschrift von Pavel Dotchev schon kennt, da er ja seine Mannschaft übernommen hat, antwortet er: „Jeder Trainer hat seine eigene Mannschaft. Das ist jetzt auch nochmal eine andere Mannschaft als im letzten Jahr. Pavel hat unheimlich viel Erfahrung und kommt dazu, dass er hier für diesen Verein unheimlich viel geleistet hat. Und dass es für ihn natürlich auch emotional nicht ganz einfach wird, weil er hier viele Erlebnisse hat in diesem Stadion. Und ich hoffe auch, dass er freundlich willkommen geheißen wird, denn das ist schon auch nicht ganz so einfach, wenn man dann zurückkommt. Und ja, ich wünsche ihm alles Gute, außer jetzt natürlich am Samstag. Da müssen wir natürlich sehen, dass wir unsere eigenen Interessen wahren und versuchen, dieses Spiel mit allem, was wir haben, auf unsere Seite zu ziehen.“

Über das Spiel des SSV gegen Wiesbaden sagt er: „Und sie haben jetzt ein gutes Spiel gemacht gegen Wiesbaden, das hätte eben auch in die andere Richtung gehen können. Das ist dann ähnlich wie bei uns in Rostock. Da sind dann ein, zwei Momente, die dann auf einmal Wiesbaden genutzt hat und Ulm eben nicht. Sie hätten das Spiel ohne Weiteres auch gewinnen können. Also sie waren auf gar keinen Fall die schlechtere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit sogar die Bessere. Und ähnlich wie bei uns. Also du hast dann halt das Momentum im Moment, wenn du unten stehst, nicht ganz so auf deiner Seite und deswegen wird es für beide Mannschaften dann halt wichtig werden. Und sie sind halt gut im Umschalten, sie sind eine Mannschaft, die es liebt, den Ball zu haben. Das sind halt viele Parallelen zu uns. Und es wird halt wichtig sein, wer, wie gesagt, diesen Rucksack eher so ein Stück weit ablegen kann.“

Wie er sich auf die Spatzen einstellt und was sich vom Hinspiel verändert hat, erklärt Härtel, wie folgt: „Also mit dem Hinspiel kann man es jetzt, glaube ich, weniger vergleichen, weil da ist die Grundordnung schon mal eine ganz andere. Sie haben gegen uns im Hinspiel noch mit Dreierkette gespielt. In einem 3-4-3, jetzt ist es halt ein klassisches 4-2-3-1, was Pavel ja oft gespielt hat. Sie haben natürlich schon eine hohe individuelle Qualität, das muss man schon sagen. Es sind ja auch Jungs, die letztes Jahr noch in der zweiten Liga gespielt haben, das darf man eben nicht vergessen. Es sind schon so ein paar Abläufe, die man dann eben sieht.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Auf die Frage wie groß seine Selbstzweifel sind, da er ja in den letzten Spielen mit mehr Punkten gerechnet hat sagt Cheftrainer Pavel Dotchev folgendes: „Das ist schon richtig, dass ich mehr erwartet habe, dass ich mehr Punkte hole. Deswegen habe ich auch gesagt, als ich die Mannschaften übernommen habe, dass wir die Winterpause retten, dass wir eine gute Ausgangsposition schaffen für die Rückrunde. Das haben wir nicht geschafft. Das nervt mich und das ärgert mich natürlich. Ich bin mit der Situation nicht zufrieden, definitiv. Und ich kann nur sagen, dass wir trotzdem weitermachen. Und ich sehe eine Entwicklung bei der Mannschaft. Ich sehe auch einen positiven Trend bei der Mannschaft. Leider, Gottes ist es ja noch nicht jetzt untermauert mit Punkten. Aber das ist für mich kein Grund, jetzt alles anzuzweifeln und mich dadurch zu verunsichern. Im Gegenteil, wir müssen weitermachen. Das ist das, was die Spieler versuchen auch weiterzugeben. Stellen Sie sich vor, ich bin der Trainer und ich bin der Erste, der aufgegeben hat. Das wird nicht passieren. Von daher gebe ich weiter Gas und gebe mein Bestes weiterhin. Ich weiß, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Leider hat es bis jetzt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das weiß ich auch und mir ist es auch bewusst. Und das sage ich immer wieder. Dieses Vertrauen, das ich hier habe und das ich bis jetzt nicht zurückzahlen konnte, das nervt mich. Das nervt mich, denn das fühlt sich nicht gut an, auch für mich.“

Welche Gedanken er sich für den Sturm gemacht hat, erläutert Dotchev wie folgt: „Gucken Sie, wir haben jetzt gegen Wiesbaden eigentlich genug Torchancen herausgespielt, um Tore zu erzielen. Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn wir keine Torchancen herausarbeiten. Wir haben das jetzt, die zwei Spiele davor fünf Tore gemacht, die wir auch nicht gewonnen haben. Da haben wir fünf Tore gemacht, haben aber zu viel zugelassen. Jetzt haben wir gegen Wiesbaden viele Torchancen gekriegt. Wir haben auch einmal den Pfosten getroffen. Das ist nicht nur dieser ganze Trend. Uns fehlt auch ein bisschen Glück. Aber ich sage es immer wieder, Glück muss man auch erzwingen können. Ich verstehe Ihre Frage hundertprozentig. Es ist auch eine berechtigte Frage, ob man jetzt nicht personell ein bisschen was verändert von dem Sturm. Aber ich sage es Ihnen jetzt zum Beispiel bei Mamba. Wir haben ihn jetzt neu verpflichtet, aber ich habe das Gefühl, dass er noch nicht so weit ist, dass er spielen kann. Das heißt, er würde der Mannschaft nicht helfen und ich helfe ihm auch nicht. Ich muss jetzt gucken, Leute auf dem Platz zu haben, die meiner Meinung nach auch ein gewisses konditionelles Level haben. Nicht nur Spieler, die gut sind, aber die das noch nicht abrufen können.“

Über den Gegner aus Aue sagt Dotchev: „Das ist so eine Sache, die jetzt auf uns zukommt, dass wir nicht nur gut spielen müssen. Wir müssen auch gut verteidigen. Auf uns kommen erneut viele Standards zu. Aue ist bei Standards sehr, sehr gefährlich. Die haben auch einen Malone auf dem Platz, der enorm lange Einwürfe macht. Die sind dann wie Ecken und ähnlich wie in Essen. Wir werden auch viele Standardsituationen verteidigen müssen. Das muss ich auch berücksichtigen, auch die Kopfballgröße auf dem Platz. Wir werden dort schon richtig gefordert sein.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin, durch Langzeitverletzungen aus. Leon Dajaku erhielt im Spiel gegen Wiesbaden seine fünfte Gelbe Karte und wird ebenfalls gegen Aue fehlen. Außerdem hat sich Julian Etse im Training am Zeh verletzt und es ist noch unsicher, ob er fit sein wird.

Wetter

Für Samstag sind -1 °C und bewölktes bis regnerisches Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Florian Lechner

Tickets und Faninfos

Es werden knapp 400 Ulmer für das Spiel erwartet.

