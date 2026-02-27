SSV Ulm: "Das letzte Drittel ist nach wie vor unsere Achillesferse"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am morgigen Samstag, 28.02.2026, treffen die Spatzen am 26. Spieltag der 3. Liga auswärts im Jahnstadion auf den SSV Jahn Regensburg. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen. Es ist der Beginn der Schicksalswochen für den SSV Ulm.

Über das Hinspiel im Donaustadion sagt Cheftrainer Michael Wimmer: „Ich kann ja nur von der Saison sprechen. Wir haben in der Vorrunde 1:2 oder 2:1 gegen Ulm verloren. Ich glaube, das war der Tiefpunkt bei uns in der Vorrunde. Es war ein Spiel, wo wir 1:0 vorne waren und dann aufgehört haben, Fußball zu spielen. Dann haben wir durch große Naivität das Spiel auch noch verloren.“

Weiter erklärt Wimmer, was er sich von der Partie gegen die Spatzen erwartet: „Ich glaube, der größte Fehler wäre, Ulm irgendwo an der Tabellensituation zu messen, weil sie schon im Winter extrem viel gemacht haben. Auch mit dem Trainerwechsel kam da, glaube ich, schon ein anderer Spirit rein. Sie haben seit Winter auch den Sportdirektor Stephan Schwarz mit einer riesigen Erfahrung. Sie haben gute Neuzugänge mit Bazzoli, mit Mamba, mit Pepic. Das sind alles erfahrene Spieler. Sie haben zweitligaerfahrene Spieler drin, mit Chessa und Brandt. Da kommt eine Truppe auf uns zu, die Qualität hat und die wir definitiv nicht an der Tabellensituation messen dürfen. Von daher müssen wir unser eigenes Spiel machen. Wir müssen da weitermachen, wo wir gegen Wehen Wiesbaden aufgehört haben. Wenn wir das auf den Platz kriegen, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch erfolgreich sein können.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Auf die Frage, was die Erkenntnisse der letzten Woche nach der Partie gegen Saarbrücken sind, antwortet Dotchev: „Wir haben für mich eine sehr gute Leistung gebracht gegen Saarbrücken. Wir haben auch gut verteidigt. Wir haben kaum etwas zugelassen. Ein Distanzschuss und eine Konterchance, wo wir zurücklagen und hinten aufgemacht haben. Aber ansonsten haben wir als Mannschaftsverbund richtig gut verteidigt. Wir haben eine sehr kompakte Defensive gehabt. Trotz dieser guten Leistung haben wir nur einen Punkt geholt. Das ist das Einzige, was sich bei uns ändern muss. Wir müssen nicht alles auseinandernehmen oder neu machen. Im Gegenteil, wir müssen das, was wir gut gemacht haben, untermauern und Sachen, die nicht gut waren, einfach verbessern. Das letzte Drittel ist nach wie vor unsere Achillesferse.“

Weiter erklärt er: „Wir glauben an uns. Auf jeden Fall. Und ich glaube an die Mannschaft. Und ich glaube, dass wir das noch schaffen können. Ich bin absolut überzeugt, dass mit dieser Leistung, und ein paar kleinen Veränderungen, wir auch tatsächlich so eine Leistung belohnen mit Punkten. Ich glaube daran. Ich werde der Letzte sein, der hier jetzt sagt, das war’s. Ich werde bis zum Schluss kämpfen und das versuche ich auch den Spielern zu vermitteln.“

Über den Gegner am Samstag sagt Pavel Dotchev: „Was ich gesehen habe, die Mannschaft von Jahn Regensburg ist sehr, sehr laufintensiv. Es gibt schon ein paar Parallelen mit der Mannschaft von Aachen. Die laufen sehr, sehr hoch an, und machen immer Stress. Wir werden auf jeden Fall die ganze Zeit gejagt. Und die spielen oft auch Mann-Deckung. Das heißt, jeder hat eine klare Zuordnung, jeder läuft hinter seinem Mann her. Und da müssen wir aktiv sein, da müssen wir auch Positionen wechseln. Da müssen wir auch mal diese Pressing-Situation sauber auflösen.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin durch Langzeitverletzungen aus. Aleksandar Kahvić ist zurück im Aufbautraining.

Wetter

Für Samstag sind 16 °C und bewölktes bis sonniges Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Cristian Ballweg

Tickets und Faninfos

Es werden knapp 1200 Ulmer für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel findet ihr hier