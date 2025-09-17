SSV Ulm: "Das ist natürlich ein Schock für uns alle"

Der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball muss lange auf Neuzugang Dominik Martinovic verzichten.
Bei eingehenden Untersuchungen wurde beim 28-jährigen ein Kreuzbandriss diagnostiziert.
Im ersten Ligaspiel für die Spatzen am vergangenen Samstag war Dominik Martinovic nach 54 Minuten ausgewechselt worden. Nach Jo Reichert fällt nun ein weiterer Führungsspieler für mehrere Monate aus.
Martinovic wird zeitnah operiert und anschließend mit der Reha beginnen, bei der er die bestmögliche Unterstützung des SSV Ulm 1846 Fußball erhält.
SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Das ist natürlich ein Schock für uns alle und besonders für Dome. Er hat sich super bei uns eingefunden und gleich gezeigt, welche Qualität er hat. Für ihn tut es mir besonders leid. Es gilt nun aber, noch enger zusammenzurücken und nicht damit zu hadern. Auch dieser Rückschlag wird uns nicht aus der Bahn werfen, wir haben großes Vertrauen in unsere Mannschaft.“
