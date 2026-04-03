SSV Ulm: "Das ist für mich eine Achterbahn der Gefühle"

Am Ostersonntag, 05.04.2026, trifft der SSV Ulm am 31. Spieltag der 3. Liga im heimischen Donaustadion auf den SC Verl. Das Spiel wird um 13:30 Uhr angepfiffen.
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Nach dem Pokal-Aus im Viertelfinale gegen die SG Sonnenhof Großaspach am vergangenen Mittwoch sagt Pavel Dotchev folgendes: „Das war eine gute Mannschaftsleistung von Großaspach, die wir respektieren müssen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, in der wir viele Torchancen hatten. Unerklärlicherweise haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so aktiv gespielt wie in der ersten Halbzeit. Das, was ich auf dem Platz vermisst habe, war, dass jemand das Zepter in die Hand nimmt und Verantwortung übernimmt. Das war alles zu ruhig, es gab keine Führungsspieler und wenig Gruppendynamik. Wir haben momentan leider diesen negativen Trend und das müssen wir möglichst schnell abstellen. Am besten schon am Sonntag.“
Weiter erklärt er: „Ich bin derjenige, der sich am meisten Erfolgserlebnisse wünscht. Nicht nur für die Familien, für die Fans und für unsere Stadt. Es ist einfach notwendig, dass wir endlich mal diesen Trend abstellen. Ich weiß, dass die Spieler das nicht extra machen. Es ist einfach dieser Druck da. Wir haben meiner Meinung nach in Cottbus ein super Spiel gemacht. Ich als Trainer denke immer, auf sowas kann man aufbauen. Das nächste Spiel wird besser und dann passieren wieder Sachen, die uns zurückwerfen. Das ist für mich eine Achterbahn der Gefühle.“
Über den Gegner am Sonntag sagt Pavel Dotchev: „Verl ist eine der besten Mannschaften in der Liga. Das ist eine Mannschaft, die schon über Jahre für eine gewisse Spielphilosophie steht. Die sind schon sehr eingespielt und werden von Jahr zu Jahr immer punktuell verstärkt. Das macht die Mannschaft brutal stark und vor allen Dingen auch sehr ballsicher. Aber ich denke, solche Spiele werden uns eher entgegenkommen, als wenn wir die Favoritenrolle haben. Wir werden jetzt noch an gewissen taktischen Komponenten arbeiten, um diesem kombinationsstarken Gegner auch nicht die Räume freizugeben.“
Personal
Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin durch Langzeitverletzungen aus. Auch Marcel Seegert wird durch seine 10. Gelbe Karte im Spiel am Sonntag fehlen. Felix Vater kehrt zum Mannschaftstraining zurück.
Wetter
Für Sonntag sind 21 °C und sonniges bis bewölktes Wetter vorhergesagt.
Schiedsrichter
Leonidas Exuzidis
Tickets und Faninfos
Es werden knapp 7.000 Fans für das Spiel erwartet.
Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.
Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier