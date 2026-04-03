SSV Ulm: "Das ist für mich eine Achterbahn der Gefühle"

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Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Nach dem Pokal-Aus im Viertelfinale gegen die SG Sonnenhof Großaspach am vergangenen Mittwoch sagt Pavel Dotchev folgendes: „Das war eine gute Mannschaftsleistung von Großaspach, die wir respektieren müssen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, in der wir viele Torchancen hatten. Unerklärlicherweise haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so aktiv gespielt wie in der ersten Halbzeit. Das, was ich auf dem Platz vermisst habe, war, dass jemand das Zepter in die Hand nimmt und Verantwortung übernimmt. Das war alles zu ruhig, es gab keine Führungsspieler und wenig Gruppendynamik. Wir haben momentan leider diesen negativen Trend und das müssen wir möglichst schnell abstellen. Am besten schon am Sonntag.“

Weiter erklärt er: „Ich bin derjenige, der sich am meisten Erfolgserlebnisse wünscht. Nicht nur für die Familien, für die Fans und für unsere Stadt. Es ist einfach notwendig, dass wir endlich mal diesen Trend abstellen. Ich weiß, dass die Spieler das nicht extra machen. Es ist einfach dieser Druck da. Wir haben meiner Meinung nach in Cottbus ein super Spiel gemacht. Ich als Trainer denke immer, auf sowas kann man aufbauen. Das nächste Spiel wird besser und dann passieren wieder Sachen, die uns zurückwerfen. Das ist für mich eine Achterbahn der Gefühle.“