SSV Ulm: Das ist der neue Trainer

– Foto: SSV Ulm

Daniel Jungwirth übernimmt zur neuen Saison als Cheftrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball. Der 44-Jährige wechselt vom VfB Stuttgart, wo er seit 2024 die U17 betreut, zu den Spatzen und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Daniel Jungwirth spielte als Jugendlicher beim FC Bayern München, anschließend wurde er Profi und spielte u.a. für Borussia Mönchengladbach, Erzgebirge Aue, den FC Ingolstadt und den SV Sandhausen. Er war in verschiedenen Ligen aktiv, spielte von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga, wo er 44 Partien absolvierte.

Am vergangenen Samstag wurde Daniel Jungwirth mit seiner Mannschaft deutscher Meister. Der Sieg im Finale war die 28. Partie in Folge ohne Niederlage.

2016 beendete der gebürtige Münchner seine Karriere und startete seine Trainerlaufbahn beim Bayerischen Fußballverband. Nach seiner Station bei Türkgücü München wechselte er zum Deutschen Fußball-Bund und war mehrere Jahre Co-Trainer von Christian Wörns in verschiedenen U-Nationalteams.

Die Weichenstellung auf der Trainerposition gibt dem SSV Ulm 1846 Fußball die Möglichkeit, bei allen Planungen zur neuen Saison den Cheftrainer mit einzubeziehen.

Sportdirektor Murat Isik: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daniel Jungwirth einen Trainer gewinnen konnten, der hervorragend zu unserem Weg passt und der sich klar bekannt hat, beim SSV Ulm 1846 Fußball gemeinsam mit allen Beteiligten etwas aufbauen zu wollen. Daniel hat in seiner Karriere sehr viel mit jungen Spielern gearbeitet und diese stets weiterentwickelt. Auch seine Art, eine Mannschaft und Menschen zu führen sowie seine Vorstellungen von Fußball haben uns total überzeugt.“

Daniel Jungwirth: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und habe mich bewusst für den SSV Ulm 1846 Fußball entschieden. Hier gibt es großes Potential und der Verein hat eine enorme Wucht. Ich werde die Aufgabe mit großer Bereitschaft aber auch mit Demut angehen und bin mir der Verantwortung bewusst, die diese großartige Aufgabe mit sich bringt. Dem Verein danke ich für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird.“

Daniel Jungwirth wird am Dienstag, 19.05. um 11:00 Uhr auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.