SSV Ulm: Das ist der neue Sportdirektor ab 18. Mai

Murat Isik wird Sportdirektor des SSV Ulm 1846 Fußball, zusätzlich wird zeitnah ein Leiter Lizenzmannschaft & Scouting präsentiert. Der 50-Jährige nimmt ab 18.05.2026 seine Arbeit an der Donau auf, wird aber bereits im Hintergrund alle entscheidenden Prozesse mit verantworten. Vorstandsvorsitzender Dominik Schwärzel: „Hinter uns liegt ein sehr ausführlicher und strukturierter Auswahlprozess. Zunächst haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie soll unser Klub in Zukunft sportlich und strukturell ausgerichtet werden, anschließend haben wir die passenden Personen dafür gesucht. Nach sehr vielen Gesprächen sind wir davon überzeugt, dass wir mit Murat Isik einen Sportdirektor gefunden haben, der hervorragend zu unserem Weg passt. Er kennt die Regionalliga Südwest und ist bestens vernetzt. Außerdem bringt er eine Menge Führungserfahrung mit.“

Robert Holzer: „Murat hat uns durch seine Haltung, seine passende sportliche Weitsicht und zudem durch seine klare Spielphilosophie überzeugt. Auch seine unternehmerischen Fähigkeiten als Sportdirektor und Verantwortlicher für die Geschäftsstelle passen ideal zu unseren Vorstellungen.“

Murat Isik war viele Jahre als Trainer tätig, u.a. im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. Aktuell trainiert er die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest und zeichnet sich dort auch für die Kaderplanung verantwortlich. Zudem hat der gebürtige Kirchheimer seine Managementfähigkeiten im Aufbau eines eigenen, großen und etablierten Unternehmens unter Beweis gestellt.

Musrat Isik: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim SSV Ulm 1846 Fußball. Die Gespräche mit den handelnden Personen waren auf Augenhöhe und ich sehe beim SSV die große Chance, wirklich etwas aufzubauen, nicht nur kurzfristig, sondern mit einer klaren Identität, was den sportlichen Bereich angeht, von den Profis bis hin zum NLZ. Ulm hat Wucht, Tradition und enormes Potenzial, das möchten wir gemeinsam ausschöpfen.“

Am Mittwoch um 12:00 Uhr wird Murat Isik und weitere Informationen zum aktuellen Prozess im Rahmen einer Pressekonferenz im Donaustadion vorgestellt.