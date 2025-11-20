– Foto: SSV Ulm

SSV Ulm: Das ist der neue Geschäftsführer und Sportchef Stephan Schwarz unterschreibt beim Drittligisten einen Vertrag bis 2028 Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Ulm

Mit Stephan Schwarz hat der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball die vakante Position des Geschäftsführers und Sportchefs neu besetzt. Der 55-Jährige unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2028. Offiziell startet sein Vertrag ab dem 01.12.2025 er wird aber bereits ab sofort seine Tätigkeit für den SSV aufnehmen.

Zu Beginn seiner Karriere war Stephan Schwarz zunächst als Nachwuchstrainer und später als Scout für den VfB Stuttgart aktiv. Anschließend wechselte er zum TSV 1860 München, war zunächst Scout und später Chefscout. Über die TSG Hoffenheim führte ihn sein Weg zum FC Augsburg. Auch hier war er Chefscout, stieg 2017 zum technischen Direktor auf. Insgesamt war er über sechs Jahr für den FCA tätig und für die sportliche Ausrichtung des Bundesligisten mitverantwortlich. Zuletzt war der gebürtige Stuttgarter Sportdirektor der Grashoppers Zürich.

Beim SSV Ulm 1846 Fußball übernimmt Stephan Schwarz die Gesamtverantwortung als Geschäftsführer, wird sich aber stark fokussiert um den Bereich Sport kümmern. Für die Bereiche Finanzen und Organisation befindet sich der Verein aktuell auf der Suche nach einer weiteren Führungskraft. Dominik Schwärzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats des SSV Ulm 1846 Fußball e.V.: „Als wir das erste Mal mit Stephan Schwarz gesprochen haben, war klar, dass er eine klare Vorstellung für den Verein hat. Wir freuen uns, dass wir ihn überzeugen konnten und haben damit unsere Wunschgesamtlösung realisiert. Er bringt unglaublich viel Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen und Vereinen mit und wird uns mit seiner Expertise helfen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.“