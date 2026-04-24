SSV Ulm: "Da müssen wir sehr gut vorbereitet sein"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am morgigen Samstag, 25.04.2026, trifft der SSV Ulm am 35. Spieltag der 3. Liga auswärts im Stadion an der Grünwalder Straße auf den TSV 1860 München. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Bezüglich des Last-Minute-Sieg gegen den TSV Havelse am vergangenen Wochenende sagt Pavel Dotchev folgendes: „Das war ein richtig schweres Spiel für uns. Ich habe der Mannschaft auch ganz klar vor Augen geführt, dass wir stolz sein können auf das, was wir geleistet haben. Die Mannschaft von Havelse war sehr formstark. Und wir mussten unbedingt gewinnen. Dass wir das Spiel so gedreht haben, spricht nur für die Jungs. Ich würde dieses Spiel auch gar nicht so unter Wert verkaufen, im Gegenteil, das war ein toller Sieg gegen einen sehr unangenehmen Gegner. Deswegen muss uns dieser Sieg auch Hoffnung und Kraft geben, auch für das nächste Spiel.“

Über den Gegner am Samstag sagt Dotchev: „Für München 1860 ist es ja jetzt so, dass für die der Zug abgefahren ist, was den Aufstieg betrifft. Die haben eine tolle Serie hingelegt von sechs Siegen in Folge. Jetzt ist es ein bisschen anders: Sie haben sechs Spiele in Folge nicht gewonnen, vier davon unentschieden. Und durch diese jetzt negative Serie, ist der Aufstieg für die jetzt schon futsch. Aber die spielen zu Hause. Die Stimmung ist da immer hervorragend und die werden gewinnen wollen. Deswegen erwarte ich schon sehr motivierte Gegner in einer sehr heißen Kulisse. Da müssen wir sehr gut vorbereitet sein auf das Spiel, sowohl taktisch als auch mental.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David, Dominik Martinovic und Jan Boller fehlen weiterhin aufgrund von Langzeitverletzungen.

Wetter

Für Samstag sind 21 °C und sonniges Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Nico Fuchs

Faninfos

Es werden 1500 Ulmer für das Spiel erwartet.

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