SSV Ulm: Bitterer Jahresabschluss bei Rot-Weiss Essen

Schwere Aufgabe zum Jahresabschluss

Nach der enttäuschenden 3:5-Heimniederlage gegen den VfL Osnabrück stand für den SSV Ulm 1846 Fußball das letzte Spiel des Jahres an. Die Reise führte an die Hafenstraße zu Rot-Weiss Essen. Vor 17237 Zuschauern pfiff Schiedsrichter Patrick Alt die Partie an.

Frühe Ulmer Akzente, Essener Effizienz

Die Spatzen begannen mutig. Bereits in der 4. Minute köpfte Marcel Seegert nach einer Ecke von Dennis Chessa gefährlich auf das Tor, doch Jakob Golz war zur Stelle. Kurz darauf zog Elias Löder von der rechten Seite scharf in den Strafraum, der Ball rollte jedoch knapp an allen vorbei.

Trotz des ordentlichen Starts der Ulmer schlug Essen eiskalt zu. In der 12. Minute faustete Christian Ortag nach einer Flanke den Ball aus dem Strafraum, doch dieser landete direkt bei Marek Janssen, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Nur zehn Minuten später folgte der nächste Rückschlag. Nach einer geklärten Ecke brachte Jannik Hofmann den Ball erneut in den Strafraum, wo Klaus Gjasula hochstieg und per Kopf das 2:0 erzielte.

Ulm meldet sich zurück

Die Spatzen zeigten Moral und fanden wieder besser ins Spiel. In der 32. Minute brachte Leon Dajaku eine Flanke aus dem linken Halbfeld, Dennis Chessa stand richtig und traf rechts unten zum 2:1-Anschlusstreffer. Ulm blieb dran. Nur zwei Minuten später hatte Paul-Philipp Besong nach Zuspiel von Chessa die große Chance auf den Ausgleich, doch Jakob Golz parierte.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit erhöhte Ulm den Druck weiter. Leon Dajaku scheiterte nach einem starken Dribbling an Tobias Kraulich, und ein abgefälschter Schuss von Mirnes Pepic strich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause.

Löder gleicht aus, Essen antwortet erneut

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten die Spatzen sofort Präsenz. In der 48. Minute setzte sich Leon Dajaku auf der rechten Seite durch, sein Abschluss wurde jedoch erneut geblockt. Sechs Minuten später dann der verdiente Lohn: Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Dennis Chessa auf den langen Pfosten, wo Elias Löder perfekt einlief und per Kopf zum 2:2 ausglich.

Doch wie schon in der ersten Halbzeit hatte Essen die schnelle Antwort parat. In der 62. Minute stand Kaito Mizuta nach einer geklärten Ecke im Rückraum frei und schloss direkt ab. Der Ball schlug rechts unten im Tor ein – das 3:2 für die Gastgeber.

Keine Wende mehr in der Schlussphase

Nach dem erneuten Rückstand verlor das Spiel an Struktur. Beide Mannschaften kamen nur noch selten zu klaren Torchancen. In der 67. Minute wurde es noch einmal brenzlig, als Lukas Mazagg einen abgefälschten Schuss beinahe ins eigene Tor lenkte, der Ball aber knapp vorbeiging.

In der 88. Minute hatte Essen die Entscheidung auf dem Fuß. Ramien Safi lief allein auf Christian Ortag zu und umkurvte ihn, doch Jan Boller und die Ulmer Defensive verhinderten gemeinsam den Abschluss. Kurz darauf war Schluss.

Ernüchterung nach großem Kampf

Der SSV Ulm 1846 Fußball zeigte in Essen eine engagierte Leistung, kam nach Rückständen zweimal zurück, belohnte sich am Ende aber nicht. Die individuelle Effizienz der Gastgeber machte den Unterschied. Mit der knappen 2:3-Niederlage gehen die Spatzen mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 18 in die Winterpause.

Blick nach vorne

Nach einer intensiven Hinrunde steht für den SSV Ulm 1846 Fußball nun die Winterpause an. Ziel wird es sein, die positiven Phasen aus den letzten Spielen mitzunehmen, die Defensive zu stabilisieren und in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.