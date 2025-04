SSV Ulm bindet Mittelfeldspieler Max Brandt an sich

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Max Brandt hat sich aufgrund einer Klausel automatisch bis zum 30.06.2026 verlängert. Damit wird der 23-Jährige auch in der kommenden Saison beim SSV Ulm 1846 Fußball unter Vertrag stehen – unabhängig der Ligazugehörigkeit.

2023 wechselte der ehemalige Junioren-Nationalspieler zu den Spatzen und stieg mit seiner Mannschaft direkt in die 2. Bundesliga auf. In der laufenden Spielzeit stand Max Brandt in 28 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte zwei Torvorlagen bei.