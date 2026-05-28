SSV Ulm: Benedikt Ehe unterschreibt Profivertrag Der 19-Jährige ist seit der U11 beim SSV Ulm 1846 Fußball, der aus der 3. Liga abgestiegen ist und in der neuen Saison in der Regionalliga spielt. von red/pm · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Beim SSV Ulm 1846 Fußball laufen die Planungen für die neue Saison in der Regionalliga Südwest weiter. Nun gibt es eine weitere Personalie.

Bereits seit neun Jahren trägt Benedikt Ehe das Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball. Damals wechselte er von seinem Heimatverein SV Sulmentingen in die U11 der Spatzen und durchlief seither alle Nachwuchsmannschaften. Der 19-Jährige defensive Mittelfeldspieler war in dieser Saison Kapitän der erfolgreichen U19-Mannschaft, trainierte aber regelmäßig bei den Profis mit. Im November feierte er gegen den F.C. Hansa Rostock sein Debüt in der 3. Liga.

Benedikt Ehe hat beim SSV Ulm 1846 Fußball einen Profivertrag unterschrieben, der eine Laufzeit bis 2028 aufweist. Sportdirektor Murat Isik: „Bene Ehe ist das Musterbeispiel, wie man sich Durchlässigkeit vorstellt. Er ist seit neun Jahren im Klub und hat schon seit einiger Zeit mit den Profis gearbeitet. Bene ist ein spielstarker und zuverlässiger Spieler, dem wir eine gute Entwicklung zutrauen. Es freut uns, dass er bei uns bleibt.“