SSV Ulm: Bayrische Testwoche startet mit dem FC Augsburg II

Das Spiel gegen Augsburg II in Burgrieden kommt für die Mannschaft von Trainer Daniel Jungwirth in einer interessanten Lage. Das Trainingslager ist beendet, die Beine dürften schwer sein, doch gerade jetzt zeigt sich, welche Abläufe auch unter Müdigkeit tragen. Gegen den VfB Eichstätt hatte Ulm am Freitag über weite Strecken Spielfreude und Durchschlagskraft gezeigt, am Ende aber nach einer 4:1-Führung noch ein 4:3 zugelassen.

Diese Mischung passt zu einem Team, das nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest fast komplett neu geordnet wurde. Dennis Chessa traf gegen Eichstätt per Foulelfmeter, Mateo Mrden erzielte zwei Tore, Achitpol Keereerom verwandelte ebenfalls vom Punkt. Offensiv gibt es also bereits Hinweise auf Qualität und Varianten. Defensiv bleibt die Schlussphase eine Mahnung, weil Konzentration und Restverteidigung in der neuen Liga dauerhaft stimmen müssen.

Augsburg II dürfte dafür ein passender Gegner sein. Die zweite Mannschaft eines Bundesligisten bringt Tempo, Ausbildungsschärfe und viele Spieler mit, die sich über Intensität empfehlen wollen. Für Ulm wird es darauf ankommen, den eigenen Rhythmus nicht nur phasenweise zu finden, sondern länger zu halten. Jungwirth wird sehen wollen, wer nach dem Trainingslager frisch genug wirkt, wer Führungsaufgaben übernimmt und welche Verbindungen im neu zusammengestellten Kader belastbarer werden.