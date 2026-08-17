 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

SSV Ulm - Barockstadt Fulda: 1 x 3 und 1 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen

Sei am Samstag, 22. August, live im Donaustadion dabei, wenn die Spatzen im Heimspiel der Regionalliga Südwest auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz treffen.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Foto: IMAGO / Lucca Fundel
Foto: IMAGO / Lucca Fundel

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SSV Ulm 1846 Fußball
SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Ein Traum kann wahr werden: Du bist beim Heimspiel des Regionalligisten SSV Ulm im Donaustadion dabei und verfolgst das Spiel der Spatzen gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zusammen mit einer bzw. zwei Personen deiner Wahl auf der Haupttribüne. Nicht nur das: Zu dritt bzw. zweit dürft ihr die Vorzüge im VIP-Bereich genießen, angefangen von einem VIP-Parkplatz fürs Auto bis hin zum leckeren Essen. Dieser Traum kann wahr werden, denn FuPa verlost 1 x 3 VIP-Tickets und 1 x 2 VIP-Tickets für das Match, das am Samstag, 22. August, um 14 Uhr beginnt.