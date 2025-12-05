SSV Ulm: "Also ich brauche jetzt keine neue Strategie"

Auf die Frage, ob er eine neue Strategie nach der Niederlage gegen 1860 braucht, antwortet Pavel Dotchev: „Also ich brauche jetzt keine neue Strategie, die einzige Strategie, die ich habe ist hartnäckig bleiben. Wenn du ein Ziel hast ohne Plan, dann ist das ja dann nur ein Wunsch. Also das heißt, wir müssen einen Plan haben, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Und deswegen sage ich, ich bin weit weg von dem Gedanken, dass ich jetzt irgendwas anderes, außergewöhnliches mache. Wir müssen Tag für Tag auf dem Platz gut trainieren, unsere Defizite aufarbeiten, die guten Sachen untermauern und dann wird dieser Erfolg auf jeden Fall zwangsläufig wieder zurückkommen.“

Zum Gegner am Samstag sagt unser Cheftrainer Dotchev folgendes: „Viktoria Köln ist trotz eines großen Umbruchs im Sommer für mich richtig gut gestartet. Ja sie haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Man darf auch nicht vergessen, gegen welche Mannschaften sie verloren haben. Gegen zwei Spitzenmannschaften, gegen Cottbus und gegen den SC Verl. Die Mannschaft von Viktoria Köln ist schon über Jahre in der dritten Liga eine sehr stabile Mannschaft. Sie stehen für guten Fußball. Sie haben eine klare Spielphilosophie. Sie wollen auch viel spielerisch lösen. Das ist eine Mannschaft, die über die Jahre zusammengewachsen ist. Nach dieser Spielphilosophie werden auch die Spieler geholt.“