SSV Ulm: "Also ich brauche jetzt keine neue Strategie"

Am morgigen Samstag geht es für den SSV Ulm nach Köln. Sie treffen am 17. Spieltag der 3. Liga auf den FC Viktoria Köln. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.
Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball
Auf die Frage, ob er eine neue Strategie nach der Niederlage gegen 1860 braucht, antwortet Pavel Dotchev: „Also ich brauche jetzt keine neue Strategie, die einzige Strategie, die ich habe ist hartnäckig bleiben. Wenn du ein Ziel hast ohne Plan, dann ist das ja dann nur ein Wunsch. Also das heißt, wir müssen einen Plan haben, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Und deswegen sage ich, ich bin weit weg von dem Gedanken, dass ich jetzt irgendwas anderes, außergewöhnliches mache. Wir müssen Tag für Tag auf dem Platz gut trainieren, unsere Defizite aufarbeiten, die guten Sachen untermauern und dann wird dieser Erfolg auf jeden Fall zwangsläufig wieder zurückkommen.“
Zum Gegner am Samstag sagt unser Cheftrainer Dotchev folgendes: „Viktoria Köln ist trotz eines großen Umbruchs im Sommer für mich richtig gut gestartet. Ja sie haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Man darf auch nicht vergessen, gegen welche Mannschaften sie verloren haben. Gegen zwei Spitzenmannschaften, gegen Cottbus und gegen den SC Verl. Die Mannschaft von Viktoria Köln ist schon über Jahre in der dritten Liga eine sehr stabile Mannschaft. Sie stehen für guten Fußball. Sie haben eine klare Spielphilosophie. Sie wollen auch viel spielerisch lösen. Das ist eine Mannschaft, die über die Jahre zusammengewachsen ist. Nach dieser Spielphilosophie werden auch die Spieler geholt.“
Weiter erzählt er: „Da ist das Wir-Gefühl bei Viktoria Köln sehr stark ausgeprägt. Auch die Vereinsführung, es ist einfach ein sehr familiärer Verein. Das macht sie auch richtig stark. Deswegen sage ich nochmal, dass Viktoria Köln eine große Herausforderung für uns ist. Sie haben eine großartige Mentalität, eine klare Spielkultur und Spielidee. Sie bauen mit Dreierkette auf, hochstehende Außenverteidiger und zwei hängende Stürmer, die immer in der Tiefe entgegenkommen. Um das abzufangen ist schon einiges gefragt.“
Personal
Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin verletzt aus. Becker ist angeschlagen und es ist unsicher, ob er spielen kann.
Wetter
Für Samstag sind 6 °C und bewölktes bis regnerisches Wetter vorhergesagt.
Schiedsrichter
Felix Grund
Tickets und Faninfos
Es werden etwa 500 Ulmer für das Spiel erwartet.
Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.
Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel findet ihr hier