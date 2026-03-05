SSV Ulm: "Aber Hoffnung ist nach wie vor da"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Samstag, 07.03.2026, trifft der SSV Ulm am 28. Spieltag der 3. Liga auswärts im Sachs-Stadion auf den 1. FC Schweinfurt 05. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Auf die Frage, wie wichtig nun ein Sieg gegen die Spatzen wäre, antwortet er: „Ich sage den Jungs immer wieder, die harte Arbeit muss irgendwann auch belohnt werden. Jetzt kommt ein Spiel gegen Ulm. Wir wissen, die sind verunsichert und die sind auch unten drin. Wir haben eigentlich nichts mehr zu verlieren. Wir wollen unsere Ehre verteidigen und ungemütlich werden. Mit guten Leistungen wollen wir unseren Fans gute Spiele zeigen. Das ist unsere Aufgabe jetzt zu Hause gegen Ulm.“

Stimmen 1. FC Schweinfurt 05 Nach der letzten Partie gegen Alemannia Aachen zieht Jermaine Jones ein positives Fazit zur Leistung seiner Mannschaft: „Wir hatten uns einiges vorgenommen und insgesamt bin ich schon zufrieden mit den Jungs. Wenn man die letzten Spiele sieht, machen wir langsam Schritte nach vorne.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Bezüglich der Niederlage gegen Hoffenheim am vergangenen Dienstag sagt Pavel Dotchev folgendes: „Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Nicht nur bei den Fans, auch bei der Mannschaft und sicherlich auch bei mir. Ein sehr wichtiges Spiel haben wir nicht geschafft für uns zu entscheiden. Mir ist auch bewusst, dass es jetzt immer schwieriger wird. Aber Hoffnung ist nach wie vor da. Wir werden übermorgen eine Mannschaft auf den Platz schicken, die kämpferisch und läuferisch Reaktionen zeigen muss.“

Weiter erklärt er: „Wir müssen auf jeden Fall kämpferisch an die Sache rangehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Uns ist bewusst, das habe ich gestern auch der Mannschaft klar gemacht, dass das sehr schwer wird. Aber wir sind auch verpflichtet, alleine wegen den Fans und wegen der Liga, dass wir das alles sauber zu Ende bringen. Dass wir uns auf diese kleinen Chancen, die wir haben, konzentrieren und mehr an uns glauben.“

Über den Gegner am Samstag sagt Dotchev: „Das, was Schweinfurt jetzt hat, ist, dass sie tatsächlich keinen Druck haben. Sie haben einen neuen Trainer und sie haben sehr knappe Ergebnisse. Sie haben zu Hause 2-2 gegen Saarbrücken gespielt, gestern knapp 1:0 verloren. Sie haben gegen Ingolstadt auch unentschieden gespielt. Was ich damit sagen will, ist, dass die Leistungsdichte in der 3. Liga eigentlich sehr groß ist. Da erwartet uns ein brutal schweres Spiel. Und wir haben immer noch Druck, weil wir fahren dahin und wir müssen wieder gewinnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Lage sind, in Schweinfurt zu gewinnen.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin durch Langzeitverletzungen aus. Lukas Mazagg und Marcel Seegert kehren im Spiel gegen die Schnüdel zurück.

Wetter

Für Samstag sind 17 °C und sonniges Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Timon Schulz

Tickets und Faninfos

Es werden knapp 600 Ulmer für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es an der Tageskasse.

