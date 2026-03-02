SSV Ulm: "Aber das darf kein Grund für uns sein"

– Foto: Imago Images

Am morgigen Dienstag, den 03.03.2026, trifft der SSV Ulm am 27. Spieltag der 3. Liga im heimischen Donaustadion auf die TSG 1899 Hoffenheim II. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen.

Stimmen TSG 1899 Hoffenheim II

Wie Kleineheismann das Spiel gegen die Spatzen einordnet, erklärt er so: „Wir sind uns der Wichtigkeit des Spiels bewusst. Wichtig ist, dass wir weiter unsere Idee auf den Platz bekommen und intensiv sowie mutig spielen. Wir sind maximal von diesem Weg überzeugt.“

Hinsichtlich seiner Erwartungen an die Partie ergänzt Kleineheismann: „Auf uns wartet ein intensives Spiel bei einem Absteiger aus der 2. Bundesliga, der von Pavel Dotchev und damit von einem sehr erfahrenen Trainer gecoacht wird. Da wird uns einige Wucht entgegenschlagen, wir sind aber davon überzeugt, dass wir mit einer Topteamleistung die Chance haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Auf die Frage, wie wertvoll das Unentschieden gegen Regensburg war, antwortet Dotchev: „Wir haben zwei enorm wichtige Spiele. Wir sind in so einer Situation, wo wir auf jeden Fall siegen müssen, Punkte holen müssen. Man hat schon gesehen, auch in Regensburg, dass wir in den letzten Minuten das Ergebnis nicht behalten wollten. Wir wollten schon gewinnen. Wir haben eine Riesenchance von Lucas Röser, wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten, hätten wir das Spiel wahrscheinlich auch noch gewonnen. Wir wollten schon punkten und morgen haben wir wieder die nächste Chance zu punkten. Und deswegen, wenn wir morgen gegen Hoffenheim gewinnen sollten, dann ist der Punkt in Regensburg auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.“

Über den Gegner am Dienstag sagt er: „Das sind top ausgebildete Jungs, die sind alle super gescoutet. Was noch dazu kommt, dadurch, dass wir jetzt am Dienstagabend spielen, ist es schon zu erwarten, dass die mit dem ein oder anderen Profispieler noch zusätzlich kommen. Das ist für mich eine Wundertüte. Das ist eine Mannschaft, die schon sehr viel Qualität hat. Was sie sehr gefährlich macht, ist, dass die unbekümmert sind. Das ist eine Ausbildungsmannschaft, die wollen immer Fußball spielen, die sind alle Perspektivspieler für die Bundesliga. Für die ist wichtig, dass sie sich nicht so sehr für Tabellen, Druck oder Klassenerhalt interessieren. Das ist eine gute Mannschaft, ohne Frage.“

Weiter erklärt Pavel Dotchev: „Das sind junge Spieler, die müssen permanent beschäftigt werden. Ich denke, dass sie nicht in der Lage sind, diese Konzentration 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Die haben sehr viel individuelle Klasse, sehr viel Geschwindigkeit. Immer wieder Überraschungsmomente. Ich habe mir schon ein paar Szenen von Hoffenheim angeschaut. Wenn ich sehe, wie der Torwart von hinten heraus mitspielt. Das ist schon an der Grenze, übertrieben zu sein. Aber die machen das gut. Das heißt, wir werden schon das eine und andere Mal vielleicht auch überspielt werden. Aber das darf kein Grund für uns sein, dass wir uns verunsichern lassen.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin durch Langzeitverletzungen aus. Pavel Dotchev wird in der kommenden Partie erneut auf Felix Vater und Aleksandar Kahvić verzichten müssen. Lukas Mazagg wird durch seine 5. Gelbe Karte auch im Spiel am Dienstag fehlen. Bei Marcel Seegert ist es noch fraglich, ob ein Einsatz möglich ist.

Wetter

Für Dienstag sind 4 °C und bewölktes Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Simon Schreiner

Tickets und Faninfos

Es werden knapp 9000 Fans für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier