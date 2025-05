SSV Ulm: 3 Abgänge und Veränderungen im Trainerteam

Lennart Stoll trug seit der Saison 2018/19 das SSV-Trikot und war damit einer der drei dienstältesten Spieler im Ulmer Kader. Der 1,89 m große Schienenspieler steuerte in 151 Einsätzen für die Spatzen 10 Tore und 15 Vorlagen zur Rückkehr in den Profifußball bei. Nach dem Doppelaufstieg absolvierte der gebürtige Münsteraner in der abgelaufenen Zweitligasaison noch zwölf Spiele, dabei kam er drei Mal von der Bank zum Einsatz. Am 34. Spieltag gelang dem 29-jährigen mit der Vorlage zum 2:2 Endstand gegen Preußen Münster sein erster Scorerpunkt in der 2. Bundesliga.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Ich möchte mich bei Lennart, Lude und Thommy ganz herzlich für ihre Leistungen und Verdienste rund um unseren SSV bedanken. Sie waren in einer sehr erfolgreichen Zeit wichtige Faktoren und haben sich stets für die Mannschaft eingesetzt. Wir haben nun die Entscheidung getroffen, die Verträge nicht zu verlängern, da wir in unserer Kaderplanung einen Umbruch einleiten müssen und vermehrt auf junge Spieler setzen wollen. Dies ist uns bei den Dreien alles andere als leichtgefallen, denn sie haben unseren Verein hervorragend repräsentiert. Dennoch haben wir eine Verantwortung für die sportliche Entwicklung und verabschieden Lennart Stoll, Andreas Ludwig und Thomas Geyer deshalb mit großem Dank!“

Mit 65 Einsätzen in den vergangenen drei Saisons war auch Andreas Ludwig ein zentraler Bestandteil während des Ulmer Durchmarschs in die 2. Bundesliga. Der 34-jährige wechselte zur Saison 22/23 an die Donau und steuerte während der beiden folgenden Aufstiegssaisons insgesamt 10 Scorerpunkte bei. In der abgelaufenen Spielzeit stand der ehemalige SSV-Nachwuchsspieler in sechs Spielen für insgesamt 85 Minuten auf dem Feld.

Thomas Geyer stellte seit seiner Rückkehr nach Ulm im Jahr 2019 eine wichtige Figur in der Ulmer Innenverteidigung dar. Der inzwischen 34-jährige gebürtige Ehinger hat mit 182 Spielen für die Münsterstadt die zweitmeisten Einsätze im aktuellen Kader und prägte das Ulmer Spiel nachhaltig. Nach dem letztjährigen Aufstieg führte er die Spatzen in der abgelaufenen Saison in vier seiner acht Zweitligaspiele als Kapitän auf das Feld.