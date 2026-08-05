SSV Ulm 1846: "Wir wollen mutigen Fußball zeigen"

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball Cheftrainer Daniel Jungwirth zeigt sich zufrieden mit dem Umbruch im Sommer: „Wir hatten ja eine Situation vorgefunden, wo wir einen Spieler unter Vertrag hatten. Jetzt steht der Kader. Wir haben leider auch schon einige Ausfälle und trotzdem sage ich, haben wir eine gute Mannschaft. Für uns ging es darum, uns schnell zu finden. Wir möchten natürlich gut starten und da wollen wir am Freitag loslegen. Wir wollen als Sportler immer das Maximum, das ist ganz klar. Ich als Trainer möchte jedes Spiel gewinnen. Und das will unsere Mannschaft auch.“

Wie er die neue Saison angeht, erklärt er so: „Unser Ziel war es, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen möchten, schnellstmöglich in die Mannschaft zu implementieren. Unsere Spielweise soll wirklich attraktiver Fußball sein. Wir wollen mutigen Fußball zeigen. Ich glaube, das ist uns in der kurzen Zeit schon extrem gut gelungen. Ich finde, dass wir schon einen guten Ballbesitz-Fußball spielen mit einer aggressiven Spielweise. Sprich, dass wir hoch anlaufen, dass wir wirklich mutig pressen, dass wir das Spielgeschehen bestimmen möchten. Ich glaube, wie gesagt, in der kurzen Phase ist uns das schon ganz gut gelungen und da sind wir weiter noch auf einem guten Weg.“

Mit Blick auf den Gegner am Freitag sagt Jungwirth: „Kickers ist ein Verein, wie ein paar andere Vereine auch in dieser Liga, mit Tradition und die haben auch immer den Anspruch, irgendwo oben anzugreifen. Das ist die letzten Jahre weniger gelungen. Sie haben sich aber gut verstärkt, haben einen neuen Trainer dazugeholt und dementsprechend sagen auch viele, dass sie oben mitspielen werden.“