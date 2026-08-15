SSV Ulm 1846: "Wir werden keine Entscheidung unter Druck treffen"

Das Verletzungspech bleibt den Spatzen aktuell treu. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat auch sein erstes Heimspiel der neuen Saison verloren. Am zweiten Spieltag der Regionalliga Südwest unterlag die Mannschaft den Kickers Offenbach mit 0:2. Für den Verein, der nach dem großen personellen Umbruch noch nach Stabilität sucht, ist der Saisonstart damit misslungen.

Sportdirektor Murat Isik sprach nach der Partie weniger über die Tabelle als über das, was das Ergebnis im Verhältnis zum Publikum bedeutete. „Wenn ich das da draußen sehe, dann tut es am meisten weh, dass wir diesen überragenden Applaus von den Zuschauern nicht mit einem Sieg belohnen konnten. Das tut jetzt aktuell am meisten weh. Wir bekommen so einen guten Support, jetzt sind wir als Mannschaft am Zug.“

Es war ein Satz, der die Stimmung im Donaustadion gut einordnete. Die Anhänger hatten die Mannschaft trotz der Niederlage getragen. Doch der SSV konnte diesen Rückhalt sportlich nicht erwidern. Nach zwei Spieltagen steht der Klub ohne Punkt da. Gerade deshalb bekommt die Partie im Pokal eine besondere Bedeutung: Am Dienstag, 18. August, spielt Ulm um 18.30 Uhr in der dritten Runde des WFV-Pokals beim TSV Berg aus der Verbandsliga Baden-Württemberg.

Schwache erste Halbzeit

Die entscheidende Phase gegen Offenbach lag kurz vor der Pause. Innerhalb weniger Minuten kassierte der SSV zwei Gegentore. Isik wollte darin aber nicht den alleinigen Bruch des Spiels sehen. „Ich würde nicht sagen, dass uns das Genick gebrochen hat. Es war einfach in der ersten Hälfte keine gute Leistung. Die zweite Halbzeit war ordentlich, aber in der ersten Hälfte war es mit Sicherheit auch ein verdienter 0:2-Rückstand.“

Für eine Mannschaft, die sich nach dem Umbruch erst finden muss, sind solche Phasen gefährlich. Isik wollte aus den beiden Auftaktniederlagen dennoch keine grundsätzlichen Trend ableiten. „Einfach weitermachen, es ist jetzt kein Weltuntergang. Wir haben jetzt zwei Spiele verloren. Was am meisten wehtut, ist einfach dieser überragende Zuspruch, dass wir da die Zuschauer nicht mit einem Sieg belohnt haben.“

Zeit für eine neue Mannschaft

Der Sportdirektor verwies auf den Zustand des Kaders. Viele Spieler sind neu, Automatismen müssen entstehen, die Belastung wird durch Verletzungen zusätzlich verschärft. „Die Jungs brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, da es eine komplett neue Mannschaft ist. Hinzu kommt, dass wir jetzt in den heutigen 90 Minuten dreimal verletzungsbedingt wieder wechseln mussten, jetzt haben wir 11 Ausfälle.“ Daniel Hülsenbusch musste schon in der 18. Minute mit einer Platzwunde ausgewechselt werden, der für ihn eingewechselte Felix Vater musste dann verletzungsbedingt nach der Pause in der Kabine bleiben. Bei Marcel Seegert machte kurz vor Schluss die Wade zu.

Isik verband die schwierige Lage mit Zuversicht. „Wir müssen weitermachen, wir werden dann auch Siege einfahren mit einem besseren Fußballspiel, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Jetzt kommen nach und nach die Verletzten hoffentlich zurück.“ Halim Eroglu sei auf einem guten Weg, bei Daniel Hülsenbusch müsse man schauen, wie die Platzwunde verheilt. Für Marcel Seegert formulierte Isik die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr am Dienstag oder spätestens am Samstag.

Blick auf den Transfermarkt

Auch die Kaderplanung bleibt ein Thema. Bis zum Ende des Transferfensters bleiben noch rund zwei Wochen, vor allem offensiv hält der SSV weiter Ausschau. Isik bestätigte, dass der Verein daran arbeitet: „Ja, da sind wir dran, das sage ich schon seit Wochen. Wir werden da jetzt keine Entscheidung unter Druck treffen, das sind meistens die falschen Entscheidungen. Wenn wir das Gefühl haben, das ist der Richtige, dann werden wir auch zuschlagen. Ein bisschen Zeit haben wir noch und in den nächsten Tagen, wird sich auf dem Markt bestimmt auch was tun.“