SSV Ulm 1846: Vor dem Pokal wartet der Drittligist

Mehr als 1200 Menschen hatten zuvor im Ulmer Münster den SSV-Gottesdienst gefeiert, anschließend führte der Weg ins Donaustadion. Dort präsentierten sich die Spatzen erstmals im neuen Heimtrikot und von Beginn an mit jener Intensität, die Trainer Daniel Jungwirth in dieser Vorbereitung sehen will. Ulm attackierte früh, zwang die Bayern tief in die eigene Hälfte und erspielte sich schon vor der Führung mehrere gute Möglichkeiten.

Nach der Roten Karte gegen Bayern-Verteidiger Mijatovic in der 34. Minute nutzte der SSV seine Überzahl konsequent. Marcel Seegert köpfte nach Flanke von Achitpol Keereerom zum 1:0 ein, Oliver Wähling erhöhte noch vor der Pause per Kopf. Nach dem Seitenwechsel traf Wähling erneut, diesmal aus 16 Metern. Erst ein Ballverlust ermöglichte den Gästen durch Gashi den Anschluss.

Der Sieg war verdient und passte zu einem Sommer, in dem Ulm bislang jedes Spiel gewonnen hat: 3:1 gegen Schwabmünchen, 4:1 gegen den TSV Berg, 4:3 gegen Eichstätt, 2:1 gegen Augsburg II und nun das 3:1 gegen Bayern II. Die Ergebnisse sind noch keine Garantie für die Regionalliga, aber sie zeigen, dass der neu formierte Kader schnell Verbindung findet.