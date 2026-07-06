SSV Ulm 1846 verpflichtet Torhüter vom niederländischen Erstligisten

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Robin Mantel verpflichtet. Er wechselt vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo an die Donau und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben

Robin Mantel spielte nach seiner Zeit im Nachwuchs des ASV Geel zum KSC Lokeren in

die erste Liga Belgiens. Anschließend zog es den 25-jährigen in die Niederlande zu Helmond Sport in die 2. Liga bevor er zu seinem letzten Club Heracles Almelo wechselte. Für die belgische U19-Nationalmannschaft stand er in zwei Partien im Tor. Beim SSV wird der Belgier die Rückennummer 30 tragen.

Sportdirektor Murat Isik: „Es freut mich, dass wir Robin für uns gewinnen konnten. Er bringt Größe, Ausstrahlung und Qualität. Damit haben wir ein super Torhüter-Trio, das sich gegenseitig und zusammen mit Holger Betz zu guten Leistungen treiben wird.“