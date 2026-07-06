SSV Ulm 1846 verpflichtet Torhüter vom niederländischen Erstligisten

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Robin Mantel verpflichtet. Er wechselt vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo an die Donau und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben
Robin Mantel spielte nach seiner Zeit im Nachwuchs des ASV Geel zum KSC Lokeren in
die erste Liga Belgiens. Anschließend zog es den 25-jährigen in die Niederlande zu Helmond Sport in die 2. Liga bevor er zu seinem letzten Club Heracles Almelo wechselte. Für die belgische U19-Nationalmannschaft stand er in zwei Partien im Tor. Beim SSV wird der Belgier die Rückennummer 30 tragen.
Sportdirektor Murat Isik: „Es freut mich, dass wir Robin für uns gewinnen konnten. Er bringt Größe, Ausstrahlung und Qualität. Damit haben wir ein super Torhüter-Trio, das sich gegenseitig und zusammen mit Holger Betz zu guten Leistungen treiben wird.“
Robin Mantel: „Ich bin sehr froh, hier zu sein, und freue mich riesig auf diese neue Herausforderung. Nach den Gesprächen mit dem Verein hatte ich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Jetzt kann ich es kaum erwarten, das Team bestmöglich zu unterstützen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen und eine erfolgreiche Saison spielen.“
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SSV Ulm 1846
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Masaaki Takahara (Santa Lucia FC / Malta), Alexandre Azevedo (VfB Stuttgart II), Karl Kempf (VfB Stuttgart)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Evan Brown (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock)