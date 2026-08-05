SSV Ulm 1846 verpflichtet Mittelfeldspieler vom Absteiger Der Regionalligist holt Šimun Birkić von der TSG Balingen. von red/pm · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm 1846

Der SSV Ulm 1846 Fussball legt in der Offensive nach und verpflichtet Šimun Birkić von der TSG Balingen. Er unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2027 und trägt die Rückennummer 16. Damit reagiert der SSV auf den langfristigen Ausfall von Benjamin Goller und schafft sich eine weitere Option.

Šimun Birkić spielte im Nachwuchs bereits für die TSG Balingen, zuvor war er für den TSV Frommern am Ball.

In seiner ersten Saison im Herrenfußball absolvierte der 19-jährige 25 Partien in der Regionalliga, erzielte drei Tore und bereitet zwei Treffer vor.

Außerdem wurde er vier Mal im WFV-Pokal eingesetzt. Bei der TSG Balingen arbeitete Šimun Birkić mit Murat Isik zusammen, der SSV-Sportdirektor kennt den Rechtsfuß deshalb bereits sehr gut.

Murat Isik: „Für uns war klar, dass wir nochmals etwas tun müssen, nachdem Benni uns leider längere Zeit fehlen wird. Šimun bringt viel Potential mit, das wir gemeinsam abrufen und weiterentwickeln wollen.“ Šimun Birkić: „Ich bin froh, dass ich nun bei einem echten Traditionsverein bin und freue mich sehr auf den Saisonstart mit meiner neuen Mannschaft. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen wollte ich den Wechsel unbedingt machen.“