SSV Ulm 1846 verpflichtet Mittelfeldspieler vom Absteiger

Der SSV Ulm 1846 Fussball legt in der Offensive nach und verpflichtet Šimun Birkić von der TSG Balingen. Er unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2027 und trägt die Rückennummer 16. Damit reagiert der SSV auf den langfristigen Ausfall von Benjamin Goller und schafft sich eine weitere Option.
Šimun Birkić spielte im Nachwuchs bereits für die TSG Balingen, zuvor war er für den TSV Frommern am Ball.
In seiner ersten Saison im Herrenfußball absolvierte der 19-jährige 25 Partien in der Regionalliga, erzielte drei Tore und bereitet zwei Treffer vor.
Außerdem wurde er vier Mal im WFV-Pokal eingesetzt.
Bei der TSG Balingen arbeitete Šimun Birkić mit Murat Isik zusammen, der SSV-Sportdirektor kennt den Rechtsfuß deshalb bereits sehr gut.
Murat Isik: „Für uns war klar, dass wir nochmals etwas tun müssen, nachdem Benni uns leider längere Zeit fehlen wird. Šimun bringt viel Potential mit, das wir gemeinsam abrufen und weiterentwickeln wollen.“
Šimun Birkić: „Ich bin froh, dass ich nun bei einem echten Traditionsverein bin und freue mich sehr auf den Saisonstart mit meiner neuen Mannschaft. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen wollte ich den Wechsel unbedingt machen.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Heilbronn-Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Masaaki Takahara (Santa Lucia FC / Malta), Alexandre Azevedo (VfB Stuttgart II), Karl Kempf (VfB Stuttgart), Robin Mantel (Heracles Almelo), Benedikt Ehe (SSV Ulm 1846 Fußball), Felix Vater (SSV Ulm 1846 Fußball), Emanuel Taffertshofer (Akritas Chlorakas)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Niklas Kölle (F.C. Hansa Rostock), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock), Evan Brown (1. FC Köln II), Dennis Dressel (TSV 1860 München), Jonathan Meier (FC Kilmarnock)