SSV Ulm 1846 verpflichtet Drittliga-Verteidiger vom VfB Stuttgart

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Alexandre Azevedo unter Vertrag genommen, nachdem er mehrere Trainingseinheiten und zwei Testspiele bei den Spatzen absolviert hat.
Alexandre Azevedo verbrachte seine Jugend bei den Stuttgarter Kickers und beim VfB Stuttgart, wo er zuletzt zwei Jahre für die U21 in der 3. Liga und der Regionalliga spielte. Der Außenverteidiger holte mit dem VfB den Meistertitel in der Regionalliga Südwest und stand in sieben Spielen in der 3. Liga sowie drei Regionalligaspielen auf dem Platz.
Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft nahm er 2022 an der Europameisterschaft teil.
Der Vertrag bei den Spatzen läuft bis 2027.
Sportdirektor Murat Isik: „Alex hat im Training und in den Spielen einen guten Eindruck hinterlassen und meinen Eindruck bestätigt. Ich kenne ihn noch aus gemeinsamen Zeiten in Stuttgart. Als Linksfuß gibt er uns nochmal mehr Optionen.“
Alexandre Azevedo: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe hier in Ulm und hoffe für die Mannschaft ein Mehrwert sein zu können. Auf die Fans im Stadion freue ich mich besonders und ich denke, dass wir dieses Jahr als Mannschaft etwas erreichen können.“
---
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Masaaki Takahara (Santa Lucia FC / Malta)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Evan Brown (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock)