SSV Ulm 1846 verpflichtet Drittliga-Verteidiger vom VfB Stuttgart

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Alexandre Azevedo unter Vertrag genommen, nachdem er mehrere Trainingseinheiten und zwei Testspiele bei den Spatzen absolviert hat.

Alexandre Azevedo verbrachte seine Jugend bei den Stuttgarter Kickers und beim VfB Stuttgart, wo er zuletzt zwei Jahre für die U21 in der 3. Liga und der Regionalliga spielte. Der Außenverteidiger holte mit dem VfB den Meistertitel in der Regionalliga Südwest und stand in sieben Spielen in der 3. Liga sowie drei Regionalligaspielen auf dem Platz.

Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft nahm er 2022 an der Europameisterschaft teil.

Der Vertrag bei den Spatzen läuft bis 2027.