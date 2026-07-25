SSV Ulm 1846 verliert klar gegen Drittligisten

Bei sommerlichen Temperaturen trafen zwei Mannschaften aufeinander, die in zwei Wochen in ihre Pflichtspielsaison starten. Ulm musste neben den bekannten Ausfällen auch auf Benjamin Goller, Karl Kempf und Mateo Mrden verzichten. Erstmals im Kader stand Masaaki Takahara. In der Anfangsphase präsentierten sich die Spatzen ordentlich, kamen durch Lucas Röser früh in Tornähe und hielten das Spiel zunächst offen.

Die entscheidende Phase lag dann zwischen der 32. und 42. Minute. Zunächst nutzte Tsigkas einen zu kurz geratenen Rückpass zum 0:1. Nur vier Minuten später traf Antonijo Janjic aus rund 20 Metern ins rechte untere Eck, nachdem Mattis Hoppe im Zweikampf weggerutscht war. Kurz vor der Pause verwandelte Nicolas Sessa einen Foulelfmeter zum 0:3. Aus einem bis dahin durchaus umkämpften Test war binnen zehn Minuten ein klarer Rückstand geworden.

Nach dem Seitenwechsel wechselte Daniel Jungwirth mehrfach, Takahara, Emanuel Taffertshofer und Marco Gölz kamen ins Spiel. Doch auch die zweite Hälfte brachte keinen Ulmer Treffer. Stattdessen erhöhte Majchrzak in der 58. Minute nach einem Dribbling in den Strafraum auf 0:4. Danach flachte die Partie ab, Robin Mantel konnte sich noch einmal auszeichnen, Tibet Sevik kam in der Schlussphase zu einem abgefälschten Abschluss.