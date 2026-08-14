SSV Ulm 1846 und FC Bayern München verlängern Kooperation Bereits seit 2021 besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen. von pm · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

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Der SSV Ulm 1846 Fußball und der FC Bayern München haben ihre gemeinsame Kooperation um ein Jahr bis 2027 verlängert. Beide Vereine verbindet seit 2021 eine enge Partnerschaft, die in den nächsten Monaten noch weiter ausgebaut werden soll.

So soll die Zusammenarbeit intensiviert und die Professionalisierung im MAGIRUS- Nachwuchsleistungszentrum weiter vorangetrieben werden, unter anderem auch in Form von personeller Unterstützung aus München. In diesem Zuge wird Max Obermeier neuer Direktor Nachwuchs des SSV Ulm 1846 Fußball und bildet zusammen mit Max Gärtner, der als sportlicher Leiter fungiert, die Spitze des MAGIRUS-NLZ. Max Obermeier ist seit zwölf Jahren im Nachwuchsleistungsfußball tätig, zunächst beim FC Ingolstadt 04 und seit neun Jahren beim FC Bayern. Der 29-Jährige war zuletzt als Leading Expert Sport Teil der sportlichen Leitung am FC Bayern Campus und ist zudem Teilnehmer des DFL/DFB-Diploms „Management im Leistungszentrum“.

Seit Januar diesen Jahres leitete Max Gärtner das NLZ der Spatzen interimistisch. Zuvor war er bereits als Assistent der NLZ-Leitung tätig und verantwortete hierbei die Kooperation zwischen beiden Clubs. Vor seiner Funktion bei den Spatzen war der 27- jährige A+ Lizenz Inhaber in verschiedenen Funktionen für den FC Ingolstadt 04 aktiv. Robin Ott kümmert sich weiterhin als organisatorischer Leiter um alle administrativen Aufgaben innerhalb des NLZ. Oliver Unsöld, der als Co-Trainer der Profimannschaft fungiert, bildet als Übergangskoordinator die Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis. Dominik Schwärzel, Vorstand & Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fusball: „Seit fünf Jahren besteht die enge Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München, wir freuen uns sehr, dass wir diese nun verlängern und intensivieren konnten. Mit Max Obermeier und Max Gärtner haben wir in Zukunft zwei erfahrene Mitarbeiter, die uns dabei helfen werden, das MAGIRUS-NLZ auf das nächste Level zu heben. Hier gilt unser Dank dem FC Bayern München. Wir konnten in diesem Sommer drei Spieler aus unserem Nachwuchs bei den Profis integrieren, das wird auch weiterhin ein zentraler Bestandteil unseres Weges sein.“