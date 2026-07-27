SSV Ulm 1846 startet beim Verbandsligisten in den Verbandspokal

Die Spatzen reisen mit einem frischen Dämpfer an den Bodensee. Am Samstag verlor die Mannschaft von Daniel Jungwirth in Jungingen mit 0:4 gegen den Drittligisten VfB Stuttgart II. Es war die erste Niederlage im sechsten Testspiel und ein Ergebnis, das deutlicher ausfiel als der Spielverlauf über längere Phasen. Dennoch zeigte die Partie klar, wie konsequent ein höherklassiger Gegner Fehler bestraft. Ein zu kurzer Rückpass leitete das 0:1 ein, ein Ausrutscher vor dem 0:2 und ein Foulelfmeter zum 0:3 sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfB II auf 0:4, während Ulm offensiv nur selten zwingend wurde.

Genau deshalb kommt der Pokalauftakt zu einem interessanten Zeitpunkt. Der SSV muss zeigen, dass er den Rückschlag richtig einordnet: nicht als Grund zur Unruhe, aber als Warnung vor Nachlässigkeit. Gegen den Verbandsligisten VfB Friedrichshafen ist Ulm Favorit, doch diese Rolle verlangt Seriosität. Friedrichshafen hatte in der ersten Runde ein Freilos und wird den Abend als Heimspiel mit besonderem Reiz begreifen. Für die Spatzen zählt deshalb ein konzentrierter Auftritt, klare Kontrolle und möglichst wenig Angriffsfläche für Pokalstimmung.

Personell hatte Ulm zuletzt auf mehrere Spieler verzichten müssen, zudem stand Masaaki Takahara gegen Stuttgart II erstmals im Kader. Auch im Pokal wird es darum gehen, Belastung und Rhythmus sinnvoll zu verbinden. Denn der Kalender bleibt eng: Am Samstag folgt noch der letzte Test beim Drittligisten Jahn Regensburg, eine Woche später beginnt die Regionalliga mit dem Auftaktkracher bei den Stuttgarter Kickers.