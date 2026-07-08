SSV Ulm 1846: Regionalliga-Vergleich vor dem Trainingslager

Für den SSV Ulm 1846 führt der nächste Schritt der Vorbereitung nicht nach Heimstetten, sondern nach Vöhringen. Am Freitagabend testen die Spatzen um 18.30 Uhr gegen den VfB Eichstätt. Nach dem 4:1 gegen den TSV Berg wird das Trainingslager in Oberstaufen nun mit einem Regionalliga-Vergleich sportlich abgeschlossen und zugleich überprüft.
Die Verlegung des Spiels aus Heimstetten nach Vöhringen ist eine organisatorische Randnotiz, sportlich aber bleibt die Aufgabe reizvoll. Der VfB Eichstätt aus der Regionalliga Bayern dürfte dem neu zusammengesetzten Ulmer Kader mehr Struktur und Widerstand abverlangen als zuletzt der Verbandsligist TSV Berg. Angepfiffen wird auf dem Nebenplatz im Sportpark Vöhringen, der Eintritt kostet fünf Euro.
Für Trainer Daniel Jungwirth kommt dieser Test in einer Phase, in der die Mannschaft nicht nur Kondition sammelt, sondern eine neue Identität sucht. Ulm ist nach dem Absturz aus der 2. Bundesliga bis in die Regionalliga Südwest tief verändert: Trainer, sportliche Leitung und beinahe der komplette Kader wurden neu aufgestellt. In solchen Wochen zählt jeder gemeinsame Ablauf.
Das 4:1 gegen Berg lieferte zum Auftakt des Trainingslagers erste, aber noch vorsichtige Erkenntnisse. Lucas Röser traf doppelt, Radomir Novakovic parierte einen Elfmeter, später erhöhten die Spatzen nach dem kompletten Wechsel zur Pause durch einen erzwungenen Treffer und Tibet Sevik. Zugleich zeigte der Auftritt, dass im Ballbesitz noch Ungenauigkeiten blieben. Auch der Pfostentreffer des TSV nach der Pause erinnerte daran, dass Kontrolle erst wachsen muss.
Gegen Eichstätt wird die Messlatte höher liegen. Jungwirth wird sehen wollen, wie belastbar die Abstände gegen einen Regionalligisten sind, wie schnell seine Mannschaft nach Ballverlusten reagiert und wer sich in einem neu sortierten Gefüge als Orientierungsspieler anbietet. Dass zuletzt Jo Reichert, Halim Eroglu, Tim Schmidt und Daniel Hülsenbusch verletzt fehlten und Dennis Chessa noch nicht im Aufgebot stand, erweitert den Blick auf die Kaderentwicklung zusätzlich.
Für Ulm ist dieser Freitagabend deshalb kein gewöhnlicher Abschluss eines Trainingslagers. Er ist ein früher Charaktertest für einen Verein, der nach turbulenten Monaten wieder Halt, Rhythmus und Selbstverständnis finden muss, bevor der Alltag der neuen Runde näher rückt.