SSV Ulm 1846: Regionalliga-Vergleich vor dem Trainingslager Der Südwest-Regionalligist testet am Freitag gegen den VfB Eichstätt. von red/pm · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

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Für den SSV Ulm 1846 führt der nächste Schritt der Vorbereitung nicht nach Heimstetten, sondern nach Vöhringen. Am Freitagabend testen die Spatzen um 18.30 Uhr gegen den VfB Eichstätt. Nach dem 4:1 gegen den TSV Berg wird das Trainingslager in Oberstaufen nun mit einem Regionalliga-Vergleich sportlich abgeschlossen und zugleich überprüft.

Fr., 10.07.2026, 18:30 Uhr SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 VfB Eichstätt Eichstätt 18:30 live PUSH

Die Verlegung des Spiels aus Heimstetten nach Vöhringen ist eine organisatorische Randnotiz, sportlich aber bleibt die Aufgabe reizvoll. Der VfB Eichstätt aus der Regionalliga Bayern dürfte dem neu zusammengesetzten Ulmer Kader mehr Struktur und Widerstand abverlangen als zuletzt der Verbandsligist TSV Berg. Angepfiffen wird auf dem Nebenplatz im Sportpark Vöhringen, der Eintritt kostet fünf Euro. Für Trainer Daniel Jungwirth kommt dieser Test in einer Phase, in der die Mannschaft nicht nur Kondition sammelt, sondern eine neue Identität sucht. Ulm ist nach dem Absturz aus der 2. Bundesliga bis in die Regionalliga Südwest tief verändert: Trainer, sportliche Leitung und beinahe der komplette Kader wurden neu aufgestellt. In solchen Wochen zählt jeder gemeinsame Ablauf.