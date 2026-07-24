SSV Ulm 1846: Neuer Stürmer fällt mit Kreuzbrandriss aus

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Der SSV Ulm 1846 Fußball muss in der Regionalliga Südwest mehrere Monate auf Achitpol Keereerom verzichten. Der 24 Jahre alte Angreifer hat sich im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Untersuchungen am Donnerstag bestätigten die schwere Verletzung. Damit fällt der 1,90 Meter große Neuzugang für längere Zeit aus und verpasst einen erheblichen Teil der kommenden Saison.

Keereerom war erst zur Spielzeit 2026/27 von Schwaben Augsburg nach Ulm gewechselt. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 34 Partien in der Regionalliga Bayern, erzielte neun Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Bereits 2024/25 kam er für Schwaben Augsburg auf 28 Einsätze, sechs Tore und sieben Vorlagen. Zuvor spielte der Offensivmann unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Augsburg und den TSV 1860 Rosenheim. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn außerdem über das Deutsche Fußball Internat Bad Aibling. In der Jugend machte er früh mit zahlreichen Treffern auf sich aufmerksam. Insgesamt stehen für Keereerom 178 Spiele, 89 Tore und zwölf Assists zu Buche.

Murat Isik bedauerte die Verletzung des Angreifers. Keereerom habe bislang eine gute Vorbereitung gespielt und sich schnell in die Mannschaft eingefunden. Der SSV Ulm werde ihn während der Rehabilitation bestmöglich begleiten und unterstützen. Zugleich schloss Isik nicht aus, dass der Verein noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, um auf den langfristigen Ausfall zu reagieren.