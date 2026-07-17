SSV Ulm 1846: Nächster Regionalliga-Test wartet bereits

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Der SSV Ulm 1846 hat nach dem Trainingslager den nächsten knappen Erfolg eingefahren und richtet den Blick nun auf die große Saisoneröffnung. Das 2:1 gegen den FC Augsburg II brachte spät den Sieg, am Sonntag wartet im Donaustadion mit dem FC Bayern München II der nächste Regionalliga-Test mit besonderem Rahmen.

Wenige Tage nach den intensiven Tagen im Trainingslager zeigte Ulm gegen die U23 des FC Augsburg erneut jene Mischung, die diesen Sommer bislang prägt: Spielfreude, Kontrolle über längere Phasen, aber auch noch Luft in der letzten Konsequenz. Die Mannschaft von Daniel Jungwirth hatte mehr Ballbesitz, ließ wenig zu und drängte vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit auf die Führung. Achitpol Keereerom traf zunächst aus Abseitsposition, später zweimal den Pfosten, ehe er in der 54. Minute doch das 1:0 erzielte.

Die Augsburger Antwort kam schnell. Ein abgefälschter Abschluss von Sahin landete zum 1:1 im langen Eck. Danach blieb der SSV aktiv, wechselte reichlich und gab auch Neuzugang Emanuel Taffertshofer am Tag nach seiner Verpflichtung erste Minuten auf der Sechserposition. Die Entscheidung fiel erst mit dem Schlusspfiff: Mateo Mrden traf aus 16 Metern zum 2:1 und bestätigte damit seine auffällige Form der vergangenen Tests.