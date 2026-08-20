SSV Ulm 1846: „Ich will, dass die Jungs voller Überzeugung spielen“

Mit Blick auf den Sieg im Pokalspiel gegen den TSV Berg sagt Jungwirth: „Auch wenn es eine eher kämpferisch starke Leistung war, sollte uns das doch auch wieder ein bisschen Kraft gegeben haben. Dass wir wissen, wir können hinten die Null halten, wenn wir eben diese Dinge beherzigen und uns dagegenstemmen. Auch wenn das jetzt in Anführungsstrichen ein unterklassiger Gegner war, musst du da dann auch erstmal wieder bestehen im Pokal. Das haben die Jungs getan. Und jetzt gilt es einfach auch wieder an die eigenen Stärken mit Ball zu glauben und den Gegner dann auch in die Defensive zu drängen zu Hause.“

Wie er die Partie am Samstag angeht, erklärt er so: „Es gibt wahrscheinlich zwei Systeme, wie Fulda das machen wird. Darauf sind wir dann vorbereitet, mit Ball und gegen den Ball. Aber da möchte ich gar nicht zu viele Einblicke geben. Wie wir unsere Mischung wählen, muss letztendlich noch entschieden werden. Wir haben natürlich etwas im Kopf, aber es kann ein, zwei Positionen geben, bei denen wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob wir den einen oder den anderen stellen. Dadurch kann sich vielleicht auch nochmal eine Systematik ändern. Aber es geht gar nicht so um die Systematik. Es geht wirklich darum, wie ich es gerade eben erwähnt hatte: Ich will, dass die Jungs voller Überzeugung spielen, dass sie alles auf dem Platz lassen und dass sie das Momentum jetzt drehen.“