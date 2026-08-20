SSV Ulm 1846: „Ich will, dass die Jungs voller Überzeugung spielen“

Am Samstag, 22.08.2026, steht das zweite Heimspiel der Saison an. Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt im Donaustadion die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Partie beginnt um 14 Uhr und wird live bei Leagues übertragen.
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Mit Blick auf den Sieg im Pokalspiel gegen den TSV Berg sagt Jungwirth: „Auch wenn es eine eher kämpferisch starke Leistung war, sollte uns das doch auch wieder ein bisschen Kraft gegeben haben. Dass wir wissen, wir können hinten die Null halten, wenn wir eben diese Dinge beherzigen und uns dagegenstemmen. Auch wenn das jetzt in Anführungsstrichen ein unterklassiger Gegner war, musst du da dann auch erstmal wieder bestehen im Pokal. Das haben die Jungs getan. Und jetzt gilt es einfach auch wieder an die eigenen Stärken mit Ball zu glauben und den Gegner dann auch in die Defensive zu drängen zu Hause.“
Wie er die Partie am Samstag angeht, erklärt er so: „Es gibt wahrscheinlich zwei Systeme, wie Fulda das machen wird. Darauf sind wir dann vorbereitet, mit Ball und gegen den Ball. Aber da möchte ich gar nicht zu viele Einblicke geben. Wie wir unsere Mischung wählen, muss letztendlich noch entschieden werden. Wir haben natürlich etwas im Kopf, aber es kann ein, zwei Positionen geben, bei denen wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob wir den einen oder den anderen stellen. Dadurch kann sich vielleicht auch nochmal eine Systematik ändern. Aber es geht gar nicht so um die Systematik. Es geht wirklich darum, wie ich es gerade eben erwähnt hatte: Ich will, dass die Jungs voller Überzeugung spielen, dass sie alles auf dem Platz lassen und dass sie das Momentum jetzt drehen.“
Über die bevorstehende Aufgabe gegen die SG Barockstadt und das vergangene Spiel der Föllscheelf gegen den SV Sandhausen sagt Daniel Jungwirth: „Wie in dieser Liga immer, wartet eine schwere Aufgabe. Auch das Ergebnis zeigt eben, und Sandhausen zählen wir ja auch zu den Spitzenmannschaften, dass Fulda da in der Lage ist, jedes Mal ranzukommen. Es stand 4:0, dann ist kurz vor der Halbzeit noch das 4:1 gefallen und sie haben es noch fast geschafft, ein Unentschieden da rauszuholen. Das zeigt natürlich, dass diese Mannschaft immer an sich glaubt, immer bereit ist, alles zu geben. Das ist das, wovor ich ja auch schon in der Liga gewarnt habe. Es ist einfach so ausgeglichen, da kann man nie abschalten und so ist es für uns dann auch, egal gegen wen wir spielen. Aber auch andersrum, wenn wir hinten sein sollten, egal gegen wen, können wir auch immer in der Lage sein, Spiele zu drehen. Und sowas gilt es einfach zu verinnerlichen für die Jungs.“
PERSONAL
Jo Reichert, Achitpol Keereerom, Tim Schmidt und Benjamin Goller fallen weiterhin mit Langzeitverletzungen aus. Hinzugekommen ist Felix Vater mit einem Kreuzbandriss und Robin Mantel mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk. Chris Negele steht weiterhin noch muskulär bedingt nicht zur Verfügung. Auch Leon Müller wird am Samstag aufgrund der Gelb-Roten Karte im Pokalspiel fehlen.
WETTER
Für Samstagnachmittag sind bis zu 21 °C und sonniges bis bewölktes Wetter vorhergesagt.
SCHIEDSRICHTER
Tobias Ewerhardy
ÜBERTRAGUNG
Das Spiel seht ihr live bei Leagues.
TICKETS UND FANINFOS
Es werden rund 4.500 Zuschauer für das Spiel erwartet. Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.