SSV Ulm 1846 holt ehemaligen Zweitliga-Spieler Der Regionalligist verkündet mit Emanuel Taffertshofer einen weiteren Zugang, der viel Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3. Liga mitbringt. von red/pm · Heute, 14:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm 1846

Der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat Emanuel Taffertshofer unter Vertrag genommen, der zuletzt für den zyprischen Erstligisten Akritas Chlorakas spielte und dabei 23 Einsätze sammelte.

Emanuel Taffertshofer wurde beim TSV 1860 München ausgebildet und lief anschließend für die zweite Mannschaft der Löwen auf. Seine weiteren Stationen waren die Würzburger Kickers, der SV Sandhausen und der SV Wehen Wiesbaden, ehe er im vergangenen Sommer nach Zypern wechselte. In seiner Karriere hat der 31-Jährige gebürtige Landsberger die Erfahrung von 124 Drittligaspielen, 83 Partien in der 2. Bundesliga sowie 40 Regionalligapartien gesammelt.

Bei den Spatzen hat Emanuel Tafferstshofer am heutigen Montag einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und wir bereits um 15:00 Uhr mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz stehen. Sportdirektor Murat Isik: „Mit Taffi bekommen wir nochmals eine Menge Erfahrung und Qualität in den Kader. Es freut uns sehr, dass er sich am Ende für unseren Weg entschieden hat und diesen gemeinsam mit uns gehen möchte.“