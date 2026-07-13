SSV Ulm 1846 holt ehemaligen Zweitliga-Spieler

Der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat Emanuel Taffertshofer unter Vertrag genommen, der zuletzt für den zyprischen Erstligisten Akritas Chlorakas spielte und dabei 23 Einsätze sammelte.
Emanuel Taffertshofer wurde beim TSV 1860 München ausgebildet und lief anschließend für die zweite Mannschaft der Löwen auf. Seine weiteren Stationen waren die Würzburger Kickers, der SV Sandhausen und der SV Wehen Wiesbaden, ehe er im vergangenen Sommer nach Zypern wechselte.
In seiner Karriere hat der 31-Jährige gebürtige Landsberger die Erfahrung von 124 Drittligaspielen, 83 Partien in der 2. Bundesliga sowie 40 Regionalligapartien gesammelt.
Bei den Spatzen hat Emanuel Tafferstshofer am heutigen Montag einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und wir bereits um 15:00 Uhr mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz stehen.
Sportdirektor Murat Isik: „Mit Taffi bekommen wir nochmals eine Menge Erfahrung und Qualität in den Kader. Es freut uns sehr, dass er sich am Ende für unseren Weg entschieden hat und diesen gemeinsam mit uns gehen möchte.“
Emanuel Taffertshofer: „Nach einer spannenden Auslandserfahrung freue ich mich, jetzt wieder in Deutschland zu sein und mit dem SSV Ulm 1846 Fußball diese Herausforderung anzugehen. Ich bin heiß darauf, heute mit der Mannschaft zu starten und werde versuchen, möglichst viel Input zu geben.“
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SSV Ulm 1846
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Heilbronn-Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Masaaki Takahara (Santa Lucia FC / Malta), Alexandre Azevedo (VfB Stuttgart II), Karl Kempf (VfB Stuttgart), Robin Mantel (Heracles Almelo), Benedikt Ehe (SSV Ulm 1846 Fußball), Felix Vater (SSV Ulm 1846 Fußball)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (F.C. Hansa Rostock), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock), Evan Brown (1. FC Köln II)